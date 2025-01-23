週六起到元宵節 台中交通大執法

2025/01/23 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕主持蛇年春節前最後一次道路交通安全會報，盧秀燕確診A型流感發燒，帶紅口罩僅出席約廿分鐘，她呼籲，週六啟動春節九天連假，警方執行「交通安心大執法」到元宵結束，市民「不要酒駕、不要毒駕」安心過好年。

道安會報昨下午舉行，道安委員陳子敬、副市長黃國榮、交通局長葉昭甫，聽取台中區監理所科長陳洽文進行「機車上駕訓，父母更安心」專案報告，盧秀燕穿紅衣預祝「大家過好年、新年快樂」，她強調春節期間，市民心情放鬆，應酬往來飲宴飲酒，交通繁忙易造成不幸事件，再次呼籲過年生命財產最寶貴。

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盧秀燕強調，每一條生命都寶貴，警方執行「交通安心大執法」專案到元宵節二月十二日，重點是酒駕、毒駕，吃毒後害人害己，提醒全國民眾這段時間，台中在執行專案不要觸法。

春節連假期間，台中市公車從廿八日（除夕夜）調整為假日班表減半行駛，廿七日（小年夜）、廿九日（初一）至二月二日（初五）調整發車班次，二月三日（初六）起恢復原服務班次。

春節連假 違規停車照常拖吊

葉昭甫說，連假期間，市區路邊汽、機車收費停車格除夕至年初四，將暫停收費五天，至於路外平面或立體停車場照常收費，特別提醒「違規停車仍會實施拖吊」，請民眾不要停在紅線多留意。

交通局強調，市區計程車從明天（廿四日）起至二月二日（年初五），啟用「春節費率」每趟次加收五十元，台中捷運將調整班距迎接返鄉及出遊民眾。

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