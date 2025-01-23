為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週六起到元宵節 台中交通大執法

    2025/01/23 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕主持蛇年春節前最後一次道路交通安全會報，盧秀燕確診A型流感發燒，帶紅口罩僅出席約廿分鐘，她呼籲，週六啟動春節九天連假，警方執行「交通安心大執法」到元宵結束，市民「不要酒駕、不要毒駕」安心過好年。

    道安會報昨下午舉行，道安委員陳子敬、副市長黃國榮、交通局長葉昭甫，聽取台中區監理所科長陳洽文進行「機車上駕訓，父母更安心」專案報告，盧秀燕穿紅衣預祝「大家過好年、新年快樂」，她強調春節期間，市民心情放鬆，應酬往來飲宴飲酒，交通繁忙易造成不幸事件，再次呼籲過年生命財產最寶貴。

    盧秀燕強調，每一條生命都寶貴，警方執行「交通安心大執法」專案到元宵節二月十二日，重點是酒駕、毒駕，吃毒後害人害己，提醒全國民眾這段時間，台中在執行專案不要觸法。

    春節連假期間，台中市公車從廿八日（除夕夜）調整為假日班表減半行駛，廿七日（小年夜）、廿九日（初一）至二月二日（初五）調整發車班次，二月三日（初六）起恢復原服務班次。

    春節連假 違規停車照常拖吊

    葉昭甫說，連假期間，市區路邊汽、機車收費停車格除夕至年初四，將暫停收費五天，至於路外平面或立體停車場照常收費，特別提醒「違規停車仍會實施拖吊」，請民眾不要停在紅線多留意。

    交通局強調，市區計程車從明天（廿四日）起至二月二日（年初五），啟用「春節費率」每趟次加收五十元，台中捷運將調整班距迎接返鄉及出遊民眾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播