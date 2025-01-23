海洋館、大安媽祖園區施工中 無法走春

台中海洋館仍在施工，觀旅局表示，今年5月底營運。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/23 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕農曆春節即將來到，民進黨議員楊典忠表示，很多民眾都會想到台中市來遊玩，但台中市海線的兩大景點，台中海洋館與大安媽祖主題園區春節期間，還是工地形態，嘲諷的指出，這兩處今年農曆春節並不適合走春。

媽祖園區 7月起全年開放

觀旅局表示，大安港媽祖文化園區媽祖雕像仍持續推動中，以二○二六年七月前完成媽祖雕像為目標；另該園區自去年一月起，於假日開放遊客休憩使用，並於七月改為全年開放（每週一休館），至於台中海洋館，預計今年五月底營運。

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海洋館 預計5月底營運

楊典忠表示，台中海洋館原本累計斥資八．二億元，早期規劃為企鵝館，後來改為白海豚生態館，去年基本營運工程完工後，再增加四五六九萬進行相關設施及周邊環境改善工程，工程總價已經超過八．六億元，而觀旅局曾說海洋館第一季試營運，但目前還在進行館前地磚的修復，而館前道路雖然已經完成還是封閉中；以市府目前工程與驗收情況，能在五月交接給廠商滿一年後營運，就謝天謝地，這也牽涉到台灣好行新闢路線六七九線的營運問題，希望市府別再讓市民失望。

至於大安媽祖園區花了六．五億元，二○一七年十二月完工後，因議會決議，媽祖神像由民間企業捐贈興建，且不得追加預算，造成底座完工以後，卻不見媽祖雕像的窘境，去年八月五日市長盧秀燕親自祈福開工，至今園區蓮花座上尚未有工程設施。

他嘲諷的指出，今年春節觀光旅遊海線可能仍以高美濕地、梧棲漁港、三井outlet為主，台中海洋館、大安媽祖園區還是不適合走春。

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