枋山子弟事業有成 鄉親樂領紅包

枋山子弟陳朝旺事業有成回饋鄉里，昨天開始發送紅包分享喜氣。（記者陳彥廷攝）

2025/01/23 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋山鄉子弟陳朝旺，創辦「泰博科技」事業有成，連三年大手筆回饋故鄉，今年特別委託鄉公所發放全鄉近五千位鄉民每人至少一千元春節紅包，預計將發出約七百萬元，昨天一大早先以加祿村為發放據點，排隊領紅包鄉民個個樂不可支。

陳朝旺在枋山鄉加祿村的嘉和社區長大，創辦醫療技術設備廠「泰博科技」，事業有成後，決定回饋故鄉，他發現家鄉人口老化，先捐贈一輛幸福巴士給公所載送長輩，又捐出四百坪祖厝作公益。

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出生地每人三千 其它社區一千元

鄉長羅金良說，陳朝旺早在二○二三年疫情期間回饋嘉和社區一戶兩萬元，共發出三百六十五戶、七百三十萬元，在疫情正盛時，如雪中送炭，讓鄉親備感溫暖。

陳朝旺去年並針對全鄉列冊低收入戶每戶發放慰助金八千元，戶內三人以上（含三人）每增一人加發二千元；中低收入戶每戶五千元、戶內三人以上（含三人）每增一人加發一千元；邊緣戶每戶發放五千元，令受助家庭十分感激。

陳朝旺今年回饋手筆更擴及全鄉，出生地嘉和社區每人發放三千元，其它社區每人一千元，凡在去年底前設籍者就有資格領取，全鄉四九六六人中，嘉和社區約九百人，共發出約七百萬元，三年來回饋鄉里近兩千萬元。

陳朝旺昨天並未出現在發放據點，由表兄鄭有德代表出席，鄉長羅金良感謝枋山傑出子弟陳朝旺在春節前送暖，發放行程今天到枋山村，明天在楓港、善餘兩村，請鄉親踴躍前來領取紅包分享喜氣。

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