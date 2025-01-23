不插電發光 大鵬灣夜光雕塑吸睛

大鵬灣青洲灣「雲光島」亮相。（記者陳彥廷攝）

2025/01/23 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）為推動永續環保，在青洲灣打造全台首座不插電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，以Net Zero（淨零碳排）理念，將青洲灣藝術饗宴從白天延伸至黑夜，鵬管處歡迎全國民眾到大鵬灣走春。

特殊材料可吸收太陽光能

位於大鵬灣潟湖出海口南側的青洲灣，冬季不受東北季風影響，加上沙質較黏，有「冬季沙雕天堂」美譽，鵬管處為行銷青洲灣，利用可吸收太陽光能的特殊材料，打造晚上不插電就會發光的大型夜光雕塑。

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設計藝術家陳昱良表示，「雲光島」發想來自東港「迎王平安祭典」，以人們「為故鄉祈福的文化」起頭，帶入地方特色，延伸成虛擬童趣故事，透過公共藝術呈現故事意向，傳達對人類與環境未來「共好」期許，白天為親子遊玩或休憩區，夜間裝置藝術發光後，能用手機透過雲光島向上蒼許願。

鵬管處表示，雲光島設定四座類似「雲島」載體，有著各自的「主題」與「島主」，包含倡導地方深度旅遊的「美美之島金銀三姊妹」、持續地方海洋守護行動的「守護之島海洋汪汪塢」、思考永續漁業的「日夜顛倒的討海號」、代表東港農業「里地」精神的「活力三寶樹」等，散發濃濃文藝氣息。

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