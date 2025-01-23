屏縣百工師傅修繕 弱勢戶過好年

屏縣百工師傅們為鹽埔鄉弱勢戶新建鐵皮屋。（屏東縣府提供）

2025/01/23 05:30

鐵工、營造、水電等工會協助 陸續為5戶改善居家環境

〔記者羅欣貞／屏東報導〕關懷弱勢家戶，屏縣百工師傅在春節前夕，陸續為五戶需要改善居家環境的家庭，完成修繕任務，受惠住戶鬆口氣說「可以過好年了」。

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適合長輩、孩童及身障者居住

推動愛心修繕工作的屏東縣百工師傅志願服務協會，在歲末年終趕工，陸續完成五案，對象分別為高齡長輩、弱勢兒童及身障者，因居住環境惡劣，颳風下雨無處可躲，孩童沒有獨立空間居住，且身障者生活在危險環境，無衛浴設備可用。

百工師傅們為鹽埔鄉個案新建鐵皮屋、為萬巒鄉個案建置浴廁、為內埔弱勢戶搭建鐵皮屋頂，南州鄉有兩戶需協助，除搭鐵皮屋頂，還有室內裝潢與油漆工程。

屏東縣百工師傅志願服務協會理事長王英吉、理事蔡武雄、總幹事王燕飛等人現勘後，陸續安排縣內鐵工、營造、水電、室內裝潢、廚具、油漆等工會團隊協助，打造出適合長輩、兒童及弱勢身障者居住的設備及便利空間，並整合資源，送上床舖及床單，完善生活品質。

屏縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，勞青處長期輔導轄內工會參與公益活動，百工師傅志願服務協會去年至今已完成修繕十二家戶，今年每個月也會繼續提供修繕服務，持續替案家打造舒適安全的環境，讓家成為最溫暖的避風港。

屏縣府送暖 關懷逾七千低收戶

此外，屏縣府今年春節送暖活動，為全縣三十三鄉鎮市七千一百零三戶低收家庭的表達關懷，共提供七百一十萬元紅包、折合市值至少三百五十五萬元的物資，讓受惠家戶備感溫暖。

縣府社會處表示，九天春節假期，社會處每日上午八點至下午五點都有社工值班，提供民眾社福服務及關懷，夜間也有備勤社工處理緊急突發事件，遊民收容所在春節期間不打烊，提供餐點、安置服務。

屏縣百工師傅們為萬巒鄉弱勢戶搭建浴廁的施工情形。（屏東縣府提供）

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