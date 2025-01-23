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    卑南利嘉國小 校園梅花盛開

    卑南利嘉國小校園內梅花潔白似雪，如今正是花開正盛時，想看梅花正是時候。（記者劉人瑋攝）

    卑南利嘉國小校園內梅花潔白似雪，如今正是花開正盛時，想看梅花正是時候。（記者劉人瑋攝）

    2025/01/23 05:30

    〔記者劉人瑋、葉永騫／綜合報導〕台東縣卑南鄉的利嘉國小被稱為全台東最低海拔梅園，不必跑到縱谷甚至南橫山上就能欣賞梅花，如今百棵梅樹齊開，且寒假期間、校內無學生，校方表示，如今正是花開正盛時，想看梅花就趁現在。

    踏入利嘉國小後方草地，眼前就是一片燦白如雪、梅花香氣襲人、處處蜂鳴嗡嗡，偶有微風拂來，花香更濃，也因為利嘉國小相對靠近市區，成為台東市民就近賞梅去處。

    利嘉國小校史已有百年，校方表示，在四十多年前種植梅樹，全校及周遭植有梅樹近百棵，校園後方草地上更為密集，後又在花開時節舉行音樂會「利卡夢梅之宴」，但每年花開時節不定，有時聽眾仰望的常常不見得是白花似雪，而是滿頭的青梅，校方也以校內作物帶著學生製作農產加工品，而醃漬梅子就是大宗。

    校方表示，雖目前許多枝椏上還結有花苞，這次花期仍會延續，農曆年間應為最茂盛，待花落結果時，學童又能體驗採梅、加工樂趣。其實不僅青梅，學校的橄欖樹也是年年豐收成為另項農產，附近民眾養蜂採梅花，雖十分特別也具地方特色。

    屏市紅花風鈴木綻放

    另外，屏東縣境內陸續綻放美麗的花朶，屏東市中正國小校門口及萬年溪旁整排紅花風鈴木盛開，為市容上了彩妝，美不勝收，吸引民眾駐足欣賞，是春節賞花的好去處。

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