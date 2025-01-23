開台媽元宵遶境 奉天宮洗塵赦香條

新港奉天宮二月六日將舉行媽祖元宵遶境，昨舉行赦香條儀式。（記者王善嬿攝）

2025/01/23 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣無形文化資產「新港奉天宮天上聖母遶境」，今年將於二月六日至十二日舉行，為期七天六夜橫跨嘉義與雲林，出巡遶境十八庄。廟方昨舉行「洗塵與赦香條儀式」在廟門口張貼香條，同時四年一度為媽祖換新神袍、神帽，讓媽祖「妝水水」出巡遶境，庇佑大家闔家平安。

廟方董事長何達煌、副董事長林秀琴等董監事昨參與洗塵與赦香條儀式。何達煌說，嘉縣大埔鄉二十一日發生規模六．四地震，嘉義、台南地區近來地震頻繁，希望透過媽祖元宵遶境，祈求信眾平安，不要發生地震。

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廟方表示，今年逢奉天宮開台媽祖駐台四○四週年，恢復十八庄遶境五十週年，依古香路範圍舉辦遶境，二月六日早上八點起駕出發，將遶行嘉縣溪口、民雄、新港鄉及雲林縣元長鄉、北港鎮等五鄉鎮、四十村里及七十二間宮廟，十二日遶境新港街面，當天全台友宮一同在新港贊境，為台灣賜福。

廟方昨天也依古制為媽祖洗塵梳妝，四年一次為媽祖換新神袍、神帽，今年全手工金蔥媽祖神袍，聘請嘉義宥弘繡彩行四名師傅製作，另由紙藝師蔡承哲花一年時間量身訂做媽祖神帽。

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