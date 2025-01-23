嘉義防春節急診壅塞 加開特別門診

嘉義縣市醫院因應春節民眾就醫需求開設特別門診，也呼籲民眾接種疫苗預防流感、新冠肺炎。（嘉義縣府提供）

2025/01/23 05:30

初一至初三急門診分流 服務輕微呼吸道疾病、腹瀉患者

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆春節九天連假將至，嘉義縣、市醫院提供廿四小時急診服務外，嘉義長庚、衛福部嘉義醫院等醫院，自元月廿九日（初一）至卅一日（初三）加開內科特別門診，提供兒科、胸腔、傳染病看診服務，民眾如有輕微呼吸道疾病、腹瀉可利用此門診，希望透過急、門診分流，避免醫院急診壅塞。

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嘉縣籲速接種疫苗 提升保護力

縣府衛生局長趙紋華表示，春節人潮多，呼籲民眾避免出入人多或密閉空間場所，外出配戴口罩，如身體不適，輕症者可到社區診所看診，呼籲儘速完成流感及新冠疫苗接種，提升自我保護力。

春節期間，嘉義長庚、大林慈濟、衛福部朴子醫院、台中榮總灣橋分院等醫院，自元月廿九日至卅一日加開內科特別門診，服務胸腔、兒科、感染科患者。

嘉義長庚、大林慈濟、台中榮總灣橋分院在不同時段也加開兒科門診，大埔及阿里山鄉IDS（山地離島地區醫療給付效益提昇計畫）醫療服務全年無休，民眾可上縣府衛生局網頁、「全民健保行動快易通」App查詢。

嘉市每診次至少補助一萬元

嘉市因應民眾春節就醫需求，比照衛福部疾病管制署，春節期間補助獎勵傳染病特別門診，每診次補助一萬至一萬五千元，鼓勵基層醫療院所元月廿九日至卅一日加開特別門診。

嘉基醫院、聖馬爾定醫院、台中榮總嘉義分院、衛福部嘉義醫院、陽明醫院，元月廿九日至卅一日每天提供兩個時段開設傳染病特別門診；施頴敏診所、建興診所夜間開設特別門診；嘉基、聖馬爾定、嘉義醫院、陽明醫院、建興診所另開設兒科、胸腔內科或感染科專科門診。

春節專區#春節醫院門診

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