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    農漁會改選 雲林地檢查賄小組揭牌

    雲林地檢署「農漁會查察妨害選舉執行小組」揭牌。（記者李文德攝）

    雲林地檢署「農漁會查察妨害選舉執行小組」揭牌。（記者李文德攝）

    2025/01/23 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣各級農漁會組長、副組長、會員代表將改選，雲林縣地方檢察署昨舉辦「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式。雲林地檢署表示，目前受理六件賄選相關情資，已積極偵辦中。呼籲民眾若發現妨害選舉情事，可打檢舉專線。

    下屆雲林縣各級農會選舉，目前有水林、口湖、東勢、大埤總幹事遴選競爭激烈，其中大埤有四人挑戰現任總幹事吳昌遠，其餘三鄉鎮呈現一對一。另口湖、大埤、水林、斗南會員代表登記參選人數超出會員代表席次許多，競爭態勢同樣明顯。至於雲林區漁會總幹事、會員代表選情則相對單純。

    縣府農業處指出，農會代表、理監事改選及總幹事遴選工作，二月十五日會員代表選舉，三月一日前開會員代表大會選出理、監事，三月十日前完成總幹事遴聘；漁會三月廿二日會員代表選舉、四月七日會員代表大會選出理、監事，同月十六日完成總幹事遴聘。

    為維護選舉公平，雲林地檢署成立「查察妨害選舉執行小組」，昨雲林地檢署檢察長黃智勇、縣警局長李建民、調查局雲林縣調查站主任鍾達振等人揭牌。黃智勇表示，檢舉賄選獎金最高兩百萬元、境外勢力介選獎金一百萬至兩千萬元、選舉賭盤獎金五至五百萬元。

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