雲林獨有福利 「祖孫托育補助」取消

中央托育補助提高且鼓勵推動公共托育，雲林縣府今年起取消祖孫托育補助。 （記者黃淑莉攝）

2025/01/23 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府開辦九年「未滿二歲祖孫托育補助」，是全國唯一有這項福利的縣市，每年補助上萬人次，今年起不再續辦，引發討論。縣府社會處指出，祖孫托育補助非法定社福，加上中央陸續提升托育相關補助，考量已完成階段性任務，因此停止補助。

麥電補助財源用罄 改鼓勵公共托育

雲林縣祖孫托育補助是在二○一六年前縣長李進勇任內開辦，當時因中央只提供父母未就業家庭育兒津貼，每月補二五○○至五○○○元不等，考量雲林公共托育資源不足及縣內祖父母帶孫情況多，為減輕年輕人托育負擔間接鼓勵生育而推出，同時也希望祖父母能參加專業托育課程，學習最新及專業育兒知識。

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縣府社會處表示，祖孫托育補助金額依原有托育補助加碼二○○○元至五○○○元不等，每年補助上萬人次，經費約二○○○多萬元。

社會處長林文志指出，祖孫托育補助屬非法定社福，因不符財政紀律，多次被中央主計單位檢討，經縣府溝通，經費是由縣府爭取麥電促協金的自籌經費才同意持續辦理，不過因中央二○一八年實施未滿二歲兒童育兒津貼及二○二二年起陸續提升托育補助，尤其自去年大幅提升準公共托育補助金額，同時麥電補助財源也已用罄，配合中央政策，鼓勵家長使用公共化托育政策，因此今年起不再續辦。

縣長張麗善說，祖孫托育補助一直都是縣府自行籌措財源，雲林獨有的福利，因中央托育補助提高且鼓勵推動公共托育，考量補助重疊及政策方向，與全國一致，改由中央來給付。

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