麥寮後安大橋通車 通勤省15分鐘

麥寮後安大橋通車，不少當地民眾及六輕工作者都大讚「起碼省15分鐘通勤時間」。（記者李文德攝）

2025/01/23 05:30

通往六輕要道 新橋梁拓寬為雙向4車道 寬度18公尺 紓解上下班塞車

〔記者李文德、鄭旭凱／雲林報導〕麥寮鄉因台塑六輕建廠，多年來是雲林縣唯一人口仍正成長的「鄉」，後安大橋則是通往六輕的交通要道，每逢上下班時間經常嚴重堵車，台塑集團、中央及地方政府出資超過二億元改建，經過近兩年時間終於在昨天通車。新橋梁拓寬為雙向四車道，寬度達十八公尺。民眾表示，每天上下班大約能減少十到十五分鐘塞車時間，及時通車算是春節前大賀禮。

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原後安大橋一九九一年興建，跨越施厝寮大排，連接聯一號道路、雲三線，是當地交通樞紐，六輕員工前往工業區幾乎是必經之路，但三十多年老橋僅只有雙向兩車道，路寬九公尺，每逢通勤時間必塞車，加上橋梁高度不足○．六七公尺，通洪斷面已不符合治理需求，地方民眾長年來都盼得到改善。

連接聯一號道路、雲三線

兩年前台塑決定出資約一．三億元，水利署補助六一五○萬元，地方自籌一三五○萬元，斥資逾兩億元拆除重建，昨天舉行通車典禮，包括雲林縣長張麗善、台塑企業管理部副總經理蔡建樑、立法委員張嘉郡、丁學忠及麥寮鄉長許忠富等人出席見證地方重要交通新頁。

縣府交通工務局長汪令堯表示，橋梁改善長度約六十一公尺，將兩車道變更為雙向四車道，加上路肩、人行道、護欄等，路面寬十八公尺，橋梁高度也提高七十公分。另外，雲三線連接後安橋南側引道拓寬約兩百公尺，路寬變更為十七公尺雙向四車道。

2億元改建 橋梁提高70公分

民眾表示，以往上下班時間後安橋周邊塞成一片，重建後可為地方帶來新氣象；六輕員工指出，以往塞車起碼一公里長，新橋通車後最少可省十五分鐘以上。

張麗善表示，後安大橋拓寬改建是當地居民多年心願，順利在春節前完工通車，為地方紓解車流壅塞；許忠富表示，橋梁重建為民眾帶來交通便利性，有利於地方發展。

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