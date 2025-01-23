基隆餐酒館聚餐 累計11人不適

2025/01/23 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市某知名餐飲集團的餐酒館，傳出日前有民眾前往用餐後，陸續出現上吐下瀉、發燒症狀、就醫。基隆市衛生局已前往店家檢查、採樣外，要求不合格部分限期改善，衛生局表示，累計有四案十一位民眾用餐後不適，店家目前預防性停業，等政府單位檢驗無虞後才復業。

據民眾投訴指出，與同事及好友共八人在一月十八日到餐酒館開心聚餐，沒想到第二天，其中有七人出現上吐下瀉的症狀，有三人自行就醫，其中比較嚴重的甚至在家中暈倒，家人緊急送急診。

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店家自行暫停營業

聚餐民眾懷疑是餐酒館的食物引起，已通報基隆市衛生局，衛生局廿日前往店家進行安全衛生檢查，採集環境、廚工及民眾檢體送驗，店內有部分食材處理情況不符規定，已開立限期改善單，同時完成改善檢查合格才能夠恢復營業。

基隆市衛生局副局長郭香蘭表示，這兩天陸續有民眾通報，截至目前為止，總共有四案共十一人在該店用餐後身體不適，有七人就醫。預估要等到農曆年後檢驗結果才會出爐，衛生局會嚴格監督店家的衛生環境及條件。

目前店家自行停業，門口貼出告示表示「因管線問題暫停營業」。業者指出，接到衛生局通知後才知道，未有消費者資料，不知消費者狀況，也不知是來自餐廳或其他來源病毒媒介，目前只能配合調查。

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