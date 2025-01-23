北市一番賞抽獎 揪逾半有缺失

2025/01/23 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府在春節前進行一番賞、福袋專案稽查，發現一番賞抽獎過半有缺失，包括已開出的籤紙黏死無法檢視背面序號、抽籤盒未置於明顯可見處、混套販售卻未明確揭露等。商業處也針對四大超商、大賣場及網購平台業者進行福袋查核，發現部分福袋違反「零售業販售福袋定型化契約應記載及不得記載事項」，已要求限期改善。

籤紙黏死無法檢視序號居多

北市府法務局消保官日前會同市場處、商業處及警察局至查西門町萬年大樓及台北車站地下街店鋪抽查一番賞，特別針對「消費資訊揭露」進行抽查，共抽查廿三間店鋪，其中十二間店鋪出現缺失，有七間店鋪已開出的一番賞籤紙黏死，無法檢視背面序號；二間店鋪的抽籤盒另放置於他處；一間店鋪同時有籤紙黏死及籤盒另放二種缺失；還有二間店鋪將一番賞混套販售，卻未明確揭露。

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法務局要求混套販售應揭露

法務局已輔導業者，應讓消費者檢視已開出的籤紙序號，且應主動將籤盒放置於明顯可見處，並明確揭露混套情形，避免衍生相關爭議。北市府未來也將不定期稽查，若業者經輔導拒不改善，將依台北市消費者保護自治條例裁罰，可罰二萬元至十萬元罰鍰。

福袋抽查 統一、全家符規定

商業處也在今年一月中旬針對統一、全家、萊爾富、OK超商、全聯五家業者及蝦皮、露天網進行福袋抽查，檢視是否符合「零售業販售福袋定型化契約應記載及不得記載事項」規定，經查除統一、全家符合規定外，其餘皆有部分內容與規定不符，商業處查核後要求業者改善，業者均改善完成或下架。

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