《台北過好年—走廟篇》古蹟廟宇 探訪信仰與歷史故事

2025/01/23 05:30

記者甘孟霖／專題報導

台北市是全台灣最多古蹟、歷史建築的所在地，當中不乏許多特色廟宇，國定古蹟保安宮是漢人移民的心靈寄託，對於當時醫療不發達的社會達到安定民心效果；艋舺地區發展，與艋舺龍山寺密切關係，佛教與民間信仰結合成為台灣一大特色。此外，廟宇也與移民社會械鬥有所關聯，如市定古蹟士林神農寺、芝山巖惠濟宮，背後皆蘊含族群衝突故事，民眾春節走廟不妨也來場探索歷史之旅。

大龍峒保安宮主祀保生大帝，為中國閩南地區信奉的醫神，一七四二年移居大龍峒的漢人因瘴癘爆發，特由福建泉州同安白礁鄉慈濟宮乞靈分火來台，希望能壓制當地疫情，取名為保安宮的這座小廟於大龍峒落成，並迅速成為當地同安人的信仰中心；一八○四年，四十四坎街商人集資擴建保生大帝廟，經多年施工於一八三○完工，將原本的木造小廟擴建成三殿三進，左右各五開間廟宇。

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清乾隆到嘉慶年間，艋舺逐漸發展成台灣北部經濟中心，擁有規模最大的市街，艋舺龍山寺主祀觀世音菩薩，創寺之初由艋舺三邑移民共同建廟經營，主事者多為當地商界聞人，頗具濃厚地方宮廟色彩，除觀音外也奉祀媽祖、關公等民間信仰神明，將佛教與民間信仰融合，成為台灣特色宗教形式。

此外，廟宇也與當時移民社會衝突息息相關，如泉州三邑人以艋舺龍山寺為據點，同安人則以大龍峒保安宮為基地，雙方因族群經濟、地緣衝突產生械鬥，死傷無數；龍山寺與漳州人祭祀的芝山巖惠濟宮也因風水問題發生過爭執。

清朝時，台北的漳州人多位於士林、內湖一代，因漳泉械鬥頻繁，漳州人多將廟宇建於地勢險要山上，一八五九年漳泉大械鬥，士林舊街因此被焚毀，也波及神農宮，戰後才重建。

而惠濟宮始建於十八世紀，一八五九年漳泉械鬥，漳州人於士林一帶敗退，退守芝山巖，而後一八六八年宮廟重修，並與芝山巖寺、文昌帝君祠合建成芝山巖惠濟宮。

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