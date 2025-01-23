《台北過好年—走廟篇》宮廟參拜、點燈 除夕祈福守歲

2025/01/23 05:30

保安宮、行天宮除夕通宵開放 慈祐宮送「松山媽祖祈福袋」

記者甘孟霖／專題報導

農曆春節將至，台北市各大宮廟新春開放信眾參拜，保安宮、行天宮除夕當晚開放通宵參拜；保安宮、指南宮、松山慈祐宮抽國運籤；今年逢歲次乙巳蛇年，屬蛇、豬民眾正沖；屬猴、虎者則為偏沖，宜點安太歲光明燈，求逢凶化吉。

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松山慈祐宮一月廿八日（除夕）當晚舉行祈福守歲儀式，晚間十一點四十五分關廟門、十一點五十分祈福鐘鼓齊鳴、午夜十二點開啟廟門讓民眾上香祈福、也求國運籤；午夜十二點十五分開始，將贈送守歲信眾們「松山媽祖祈福袋」，每人限領一份，數量有限送完為止。二月一日（初四）起舉辦「擲筊求財神」活動，每日上午十點、下午三點進行初賽，每日每次活動限額兩百名，參賽者擲一、二次允筊贈送發財金一份，連擲三允筊贈送金箔五路財神公仔一尊，決賽允筊最高者，可得松山慈祐宮中路財神交趾陶一尊。

保安宮初五、元宵節送小提燈

大同區大龍峒保安宮一月廿八日（除夕）當晚依循往例，徹夜開放民眾參拜，並以一○八響平安祈福撞鐘儀式以及抽國運籤，祈求國泰民安。此外，為了慶祝元宵節，保安宮於大年初五、元宵節當天提供特色小提燈贈與參訪信眾。

中山區行天宮今年除夕也循往例，通宵開放民眾參拜，當晚午夜○點時，將舉行三獻禮恭祝元始天尊聖誕；不過，行天宮春節期間自除夕起暫停收驚、抽籤、寫家運等濟世服務，初六起恢復。

芝山巖惠濟宮限量發平安歲錢

士林區芝山巖惠濟宮初一子時（深夜十一點至凌晨一點）開燈誦經祈福平安，煙火施放後發送百元平安歲錢，限量五百個，送完為止；大年初一至初五發送開運紅包，限量七千個，還有平安齋麵結緣、新春鑽轎腳、求財神擲筊送財旗等活動；元宵節發送限量行大運小提燈，以及元宵暝弄土地公活動。

松山慈惠堂辦祈安禮斗法會

信義區松山慈惠堂一月廿九日（初一）至二月二日（初五）舉辦春季祈安禮斗法會；一年一度的母娘鑽轎腳也在初一展開，慈惠堂也有七星平安橋，過橋可以消災解厄，相關活動至二月六日（初九）是許多信眾春節必去行程。

士林區台北葫蘆寺新春點燈，包含光明燈、平安燈、文昌燈、財神燈及太歲燈，全年由誦經團志工禮誦祈福；一月卅日上午八點起舉辦擲筊活動初賽，決賽於初五上午八點起開始。

龍山寺元宵節辦花燈展覽

艋舺龍山寺一月廿六日起與台北燈節串聯，舉辦元宵花燈展覽，除了寺內設置平安總燈、生肖主燈與瀑布區景觀造景主燈外，宮廟周邊也有小燈籠妝點；初一午夜○點鳴鐘擊鼓賀新正，上午十一點新春團拜。

指南宮初一插頭香、抽年籤

文山區指南宮每年初一子時、午夜○點於純陽寶殿舉辦新春賀正、插頭香、抽年籤活動；指南宮頭香皆由全體香客共同參與，給各信眾來年平安祝福，並祈求來年國運籤。

松山區霞海城隍廟最知名的就是五路財神，初五（二月二日）廟方將發放財母供信眾領取，祈求金蛇年能夠財源滾滾，數量有限發完為止。

保安宮。（資料照）

艋舺龍山寺。（取自艋舺龍山寺臉書）

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