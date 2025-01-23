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    數發部被砍預算 自食其果

    數發部長黃彥男（中）召開記者會，說明台馬海纜中斷情況。（記者徐子苓攝）

    數發部長黃彥男（中）召開記者會，說明台馬海纜中斷情況。（記者徐子苓攝）

    2025/01/23 05:30

    記者徐子苓／特稿

    數位發展部昨天早上罕見發布緊急記者會通知，表示因「台馬海纜全斷」，一個小時內要召開記者會說明，引發民眾恐慌、媒體火速調度人力，擔憂又是中國鬧事。結果虛驚一場，原來海纜是「自然劣化」，令人不解日前中國船隻勾斷海纜時，數發部為何沒用同樣的高規格應對。記者會尾聲，數發部終於道出此次重點，原來醉翁之意不在海纜，而是為了哭訴預算被立院大幅刪減。

    其實主動開記者會說明事態很好，抱怨藍白亂砍預算也很好，但荒謬的是，早在立法院還在審預算、藍白放話要把業務費刪減到一元時，媒體已積極追問數發部會受到什麼衝擊、有何應對措施，但數發部態度遮遮掩掩、以拖待變，用官腔文字發發聲明和新聞稿。

    結果等到預算三讀通過、立法院會期結束了，數發部長黃彥男大難臨頭才大動作召開記者會，以海纜中斷之名為預算喊冤，令人不解數發部反應慢了幾拍？先前有這麼多機會與時間爭取預算，為何不好好把握？現在木已成舟，又能改變什麼？數發部用緊急記者會來吸引民眾目光，要小心「狼來了」，再這樣操作幾次，等真正事態緊急，台灣人恐怕已疲乏。

    賴政府向來自詡公開透明，但黃彥男上台後，數發部的公開程度比前一屆還倒退，不僅長達四個月沒開記者會說明施政進度，內部決策也如多頭馬車、朝令夕改，導致基層公務員壓力山大，一個接一個走人，連發布給媒體的訊息也常常臨時變卦，反映出內部秩序混亂。

    數發部肩負「數位韌性」的重責大任，在衛星等緊急通訊上默默耕耘已久，但發言體系卻不斷拱手讓出對外溝通機會，導致相關預算被大幅刪減。未來台灣若不幸面臨重大天災人禍，卻因金源不足而中斷網路，數發部的政務官們絕對責無旁貸。

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