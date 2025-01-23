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    台馬海纜老化全斷 拚2月修復

    近期海纜屢遭具中國背景船隻破壞，昨又傳出台灣、馬祖之間的台馬二號、台馬三號海纜中斷，引發關注。（記者徐子苓攝）

    近期海纜屢遭具中國背景船隻破壞，昨又傳出台灣、馬祖之間的台馬二號、台馬三號海纜中斷，引發關注。（記者徐子苓攝）

    2025/01/23 05:30

    數發部︰中華電信啟用微波備援 優先提供關鍵基礎設施

    〔記者徐子苓、林志怡、邱俊福／台北報導〕台灣對外通訊高度仰賴海底電纜，近期海纜屢遭具中國背景船隻破壞，昨又傳出台灣、馬祖之間的台馬二號、台馬三號海纜中斷，引發關注。數位發展部昨緊急召開記者會表示，經海巡署岸際雷達回放和AIS雷達系統確認，並未在斷掉的地方發現可疑船隻，因此研判是自然劣化，已請中華電信啟用微波備援。

    國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲指出，台馬三號海纜於一月十一日發生六芯損壞、十五日再有十八芯損壞，但原因為自然耗損，經中華電信將通訊移轉至台馬二號海纜並啟動微波，不影響通訊。

    但台馬二號海纜昨天清晨五時卅四分也發生障礙。中華電信表示，經過人員搶修後，已在十一時四十分利用剩餘芯線恢復一套傳輸系統，其他修復仍由技術團隊處理中。因海巡署第三巡防區接獲中華電信通報後，立即回放雷達查證，均未發現有相關船舶航經障礙地點，也研判為自然耗損。

    數發部長黃彥男說，數發部負責台灣所有海纜的品質和通訊監測，發現斷訊之後，已緊急做一些應變處理。

    數發部政務次長闕河鳴說明，海象條件允許下，最快可於二月完成修復，目前先把微波頻寬優先提供給馬祖的關鍵基礎設施，包含政府、銀行、醫院，刷卡、線上交易、ATM領錢等，「提供日常所需沒有問題」。除了微波外，馬祖目前有九個非同步衛星站點，做為「備援中的備援」，提供連江縣政府救災和指揮體系使用。

    闕河鳴指出，去年數發部已將台馬海纜列入關鍵基礎設施，並督導這些關鍵基礎設施的設置者，依照所面臨的潛在風險落實安全防護計畫，這次就是依據這個防護計畫和備援的標準作業程序，在幾個小時內就啟動所有備援，確保春節期間的離島通訊是正常的。

    對於平時海纜維護情況，中華電信說明，公司非常重視海纜維護，平時已利用海纜預警網管系統，進行運作監管，維運作業都已制定標準程序，同時針對進入海纜警戒區的船隻會發送警示信號，提醒船隻盡速駛離警戒區勿下錨、漁撈。

    中華電信強調，當遇到海纜障礙時，即時自動轉導訊務至備援路由，讓通訊服務不受影響，並立即通報主管機關和因應單位，也會通知海纜船盡快前來維修海纜。

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