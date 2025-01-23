返鄉轉乘客運 三重設機車臨停區

2025/01/23 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕農曆春節快到了，為方便返鄉民眾轉乘國道客運，新北市交通局在三重區重陽路國道客運站周邊的六張公園廣場、三張公園人行道，規劃約二百格機車臨時停放區，一月廿四日下午五點起至二月二日凌晨零點開放使用。

重陽路規劃200格 24日起開放

交通局停車營運科長許芫綺指出，受限道路條件，重陽路國道客運站周邊路邊機車格有限，適逢春節返鄉潮，民眾停放機車需求量將大增，為避免違規停車影響交通，交通局在國道客運站步行約三五○公尺範圍內的六張公園廣場及三張公園人行道，規劃約二百格機車臨停區。

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此外，三重區力行市場年貨大街商家裝卸貨物、消費者採買需求增加，為維護交通安全，年貨大街將於一月廿四日至一月廿八日每天上午七點至下午二點實施交通管制，並在重陽路三段靠近力行路一段路口取消部分汽車格，改畫黃線作為臨時停車區。

交通局簡任技正吳政諺指出，連假期間YouBike、共享運具的使用需求將大幅增加，市府要求業者做好安全檢查、加強資安管理及提升客服支援，基北北桃一二○○定期票（TPASS）在春節期間仍然享有轉乘雙北捷運、公車與使用YouBike前卅分鐘免費優惠。

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