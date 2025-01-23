板殯遷移否 新北市府︰現地優化較可行

2025/01/23 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣今年將邁入超高齡化社會，死亡人口逐年攀升，殯葬設施不敷需求，新北市政府近日提出「新北市立殯儀館（簡稱板殯）優化規劃」方案，引發爭議。民政局評估八處選址分析，以現地優化較具可行性。市長侯友宜昨天表示，將透過理性、雙向、專業溝通，改善周邊環境與交通動線，持續徵求各方意見後定案。

民政局長林耀長昨天在市政會議報告指出，板殯建築物一九八五年取得使用執照，至今已四十年，旺日禮廳和停車空間不足，武漢肺炎疫情或春節期間，都設置臨時冰櫃因應，預計冰櫃將在二○三一年達到上限。

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殯葬處審慎評估各地興建殯儀館或生命園區的條件，針對三峽溪北段、土城建安段、土城祖田段、五股第一公墓、深坑第二公墓、汐止第一公墓、汐止第四公墓、板殯等八處地點分析，多數面臨用地取得困難、需辦理遷葬費時、山坡地限制可建築面積、需另闢聯外道路、原住戶需搬遷等因素，以板殯現地優化相對具可行性。

林耀長說明，板殯優化以現代化、立體化為原則，新增現代化禮廳、冰櫃、多功能室等設施，提供明亮、乾淨的治喪環境，重新規劃交通動線，增加停車格位數，盼降低對周邊住家的影響。

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