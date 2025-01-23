新北房屋稅2.0三讀通過 59萬戶可減稅

2025/01/23 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕因應俗稱「房屋稅二．○」的《房屋稅條例》修正條文去年七月上路，新北市府提出「房屋稅徵收率自治條例」修正草案，昨天經市議會三讀通過，五月開徵房屋稅即適用。稅捐稽徵處專門委員劉恩璇表示，新法上路後約有五十九萬戶稅額減少，平均每戶減少七百多元，主要為全國單一自住等族群，另有十三．九萬戶稅額增加，多為非自住持有者，平均每戶增加六千多元，市府預估稅收將可增加四．○四億元。

財政局指出，修法重點包括「全國單一自住房屋減稅」，本人、配偶及未成年子女於全國僅持有一戶，且房屋現值在一定金額以下的自住房屋（新北市今年房屋現值在二三五萬五百元以下者），稅率由一．二％調降為一％。

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13.9萬戶稅額增加 每戶多6千

財政局說明，非自住房屋採差別稅率課徵，出租申報租賃所得達新北市一般租金標準或繼承取得的共有房屋採全國歸戶，四戶以內每戶一．五％，五至六戶每戶二％，七戶以上每戶二．四％。

此外，使用執照記載用途為住家用的起造人待銷售房屋，一年以內每戶課徵二％，「超過一年、二年以內」每戶二．四％，「超過二年、四年以內」每戶三．六％，「超過四年、五年以內」每戶四．二％，「超過五年」每戶四．八％。

其他住家用房屋採全國歸戶，二戶以內每戶三．二％，三至四戶每戶三．八％，五至六戶每戶四．二％，七戶以上每戶四．八％。

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