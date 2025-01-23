《新北》新莊、漳和國中女傑 全國手球賽摘3冠

新北市新莊國中參加二○二四年全國手球錦標賽力抗強敵，奪得U16女子組冠軍。 （記者賴筱桐攝）

2025/01/23 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市手球重點發展學校新莊國中與漳和國中女子手球隊，參加「二○二四年全國手球錦標賽」，榮獲U十六、U十五與U十三女子組冠軍。市長侯友宜昨天在市政會議肯定選手在場上奮戰的精神，市府各頒發廿萬元及四十萬元培訓金，勉勵球隊努力不懈、為新北爭光。

新莊國中拿下U十六第一名

侯友宜表示，新莊國中與漳和國中女子手球隊經過去年暑假出國參加國際手球分齡賽的洗禮，回國後不斷提升自我能力與團隊合作默契，在全國手球錦標賽發揮訓練成果，一路闖關擊退國內其他縣市好手，獲得冠軍。

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體育局長洪玉玲表示，新莊國中二○○二年成立女子手球隊，二○二三年榮獲全國手球錦標賽女子十五歲組亞軍，今年再摘下十六歲組冠軍。

新莊國中手球隊長林岑霈說，球員從賽事得到許多寶貴經驗，比賽是一面鏡子，能夠看見自己不足之處，從中學習、精進技巧，累積實力。

漳和國中奪雙金 U十三蟬聯冠軍

漳和國中在本屆賽事榮獲U十五及U十三女子組雙料冠軍，其中U十三組連續二年蟬聯冠軍。U十三隊長吳育珊表示，選手們為全國賽努力、相互鼓勵，聚精會神在每場比賽中，教練場邊的指導與鼓勵，給予大家十足的信心，在隊友全力配合下，以全勝之姿拿下冠軍。

漳和國中手球隊U十五隊長邱莎說，全國賽之前球隊每天進行小組對抗、攻防訓練，與隊友培養默契，此次得到冠軍心情很激動，終於突破自我、再創佳績。

新北市漳和國中參加二○二四年全國手球錦標賽，榮獲U15及U13女子組雙料冠軍。 （記者賴筱桐攝）

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