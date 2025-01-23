全台273處環境教育場所 全家走春好去處

陽明山國家公園以火山地質聞名，豐富的生態環境，成為戶外的自然教室。（取自環境部網站）

2025/01/23 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕春節九天連假即將來臨，許多民眾都會全家出遊走春。環境部表示，全台二七三處環境教育設施場所，涵蓋國家公園、博物館、動物園等，為推廣環保永續旅遊，匯集全台各縣市的精選綠色旅行路線，民眾走訪可增進生態保育與文化資產等知識。

環境部國家環境研究院長劉宗勇表示，全台有二七三處環境教育設施場所，包含十處國家公園與都會公園、廿八處自然生態教育中心、廿三處博物館與動物園等。

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陽明山國家公園的火山地質與地理環境，形成獨特的植被環境，孕育出豐富生態系，每年都吸引許多遊客造訪。另像是台北市立動物園、台南的黑面琵鷺生態展示館等也都很適合親子旅遊。

劉宗勇表示，民眾可以在環境部「環教趴趴GO」網站「環教青旅行」專區，查詢到涵蓋全台各縣市的廿二條綠色旅行路線，民眾選擇這些路線可挖掘各地自然生態美景與文化故事，開啟知性的環保之旅、綠色旅遊。

環境部也提醒，為呼應全球減塑，今年起全台旅宿業不得提供小於一八○毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等四種液態盥洗及保養用品；不得於房間等營業場所提供梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等六種個人衛生用品。若民眾忘記帶牙刷、牙膏等，可向櫃檯免費索取或購買。

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