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    健保給付癌藥擴至28項 金額增2.37倍

    健保去年12月起給付HER2雙標靶皮下注射，大幅縮短給藥時間。（記者林惠琴攝）

    健保去年12月起給付HER2雙標靶皮下注射，大幅縮短給藥時間。（記者林惠琴攝）

    2025/01/23 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內平均每四分二秒就有一人罹癌，健保署長石崇良表示，健保新增與擴增給付癌症用藥規模，從二○二三年十九項藥物、投入四十三億元成長至去年廿八項、一四五億元，金額增加二．三七倍，乳癌就占五十億元，今年二月還將挹注五億元給付晚期轉移性乳癌用藥，屆時乳癌除了免疫治療外，幾乎已接軌國際標準治療指引。

    石崇良指出，癌症治療對死亡率下降貢獻度可達四十％，健保二○二三年新增與擴增給付癌藥十九項、投入四十三億元，五千多人受益，去年大幅成長至廿八項、一四五億元，近一．五萬人受惠。

    下月挹注5億給付轉移性乳癌用藥

    我國一年新增診斷乳癌一．七萬餘人，發生率為國人十大癌症第三位，石崇良提到，去年新增與擴增給付的廿八項癌藥中，乳癌就占六項、投入五十億元。乳癌以荷爾蒙受體乳癌占四十％至六十％最高，其次是HER2（第二型人類上皮生長因子接受體）或三陰性乳癌各十五％至廿％。

    石崇良指出，目前積極追上國際指引，去年十二月起已將HER2乳癌雙標靶皮下注射劑型納入給付，一年挹注約十一億元，預估可達一千七百人受惠，每名病人可省一二○萬至一八○萬元；今年二月更將投入五億元給付HER2晚期轉移性乳癌的標靶藥，預估嘉惠約一千多人。至此，乳癌就與國際指引接軌得差不多，僅剩免疫治療，再看看能不能快點有好消息。

    台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，健保新增給付的HER2雙標靶皮下注射，給藥時間從靜脈注射二至三小時大幅縮短成五至八分鐘。高雄醫學大學教授侯明鋒指出，皮下注射將兩種藥物合而為一，但療效與靜脈給藥相當，且無須泡製、沖洗血管等，減少醫護負擔，化解治療室床位塞車狀況。

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