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    首頁　>　生活

    淨零轉型策略5+1 納入社區驅動與公民參與

    2025/01/23 05:30

    〔記者吳柏軒、陳嘉怡、陳昀／台北報導〕台灣淨零轉型啟動，總統府今天將舉行國家氣候變遷對策委員會，預計提出下一階段國家減碳目標。行政院副院長鄭麗君昨日表示，前年起推動台灣淨零科技方案並形塑五大策略，如第二次能源轉型、產業雙軸轉型、綠生活、政府後盾及公正轉型等，並宣示要「五加一」，再將「社區驅動與公民參與」納入。

    下階段國家減碳目標今宣示

    環境部日前已宣示二○三○年目標從廿四％正負一％提升為廿八％正負二％，透露將公布的二○三二、二○三五目標會與國際接軌，並盼台灣碳交易制度早日啟動，更要打造未來綠領人才。

    知情人士指出，上述目標與行動計畫是經過無數次工作會討論，並同步與委員會委員溝通後所提出的願景，六大部會在會中將接續報告，涵蓋能源、製造、住商、運輸、農業到環境等全方位盤整，達成國家永續、二○五○淨零轉型願景，同時呼應與接軌國際趨勢，「讓台灣與世界同步」的決心與魄力。

    政府應提產業淨零轉型戰略

    台灣氣候行動網絡表示，若要達成二○五○淨零排放目標，台灣二○三二年應達成減量四十六％、二○三五年應達成減量五十二％；盼政府建構以科學為基礎的減碳政策，及提出整合性的產業淨零轉型戰略，加速難減排的製造業去碳化。

    台灣氣候行動網絡表示，因應巴黎氣候協定，世界各國都將在今年提出預估可達成的二○三五年的減碳目標，也就是國家自定貢獻（NDC 3.0），盼政府與全球減碳同步，在今年十一月的COP30前，提出台灣的 NDC 3.0 目標。

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