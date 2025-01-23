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    小年夜降溫 除夕、初一最「凍」人

    受境外污染與擴散條件不佳影響，昨天台中16個空品測站有9個亮紅燈，達到紅色警戒，對敏感族群的健康造成不良影響。（記者廖耀東攝）

    受境外污染與擴散條件不佳影響，昨天台中16個空品測站有9個亮紅燈，達到紅色警戒，對敏感族群的健康造成不良影響。（記者廖耀東攝）

    2025/01/23 05:30

    〔記者林志怡、蔡淑媛／綜合報導〕農曆春節將至，中央氣象署指出，因東北風增強，小年夜起則有強烈大陸冷氣團或寒流影響，全台降溫，最低溫預計發生在除夕或初一清晨，屆時北台灣低溫僅九至十一度，其他地區約十二至十四度。

    中央氣象署預報員葉致均說明，今日台灣東北方有低壓生成，周邊東北風增強，加上華南雲系影響，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地則有零星降雨，但因冷空氣尚未直接影響台灣，僅北部地區白天氣溫些微下降，約十九至廿度，其他地區沒有明顯影響。週六、週日因迎風面水氣偏多，北台灣白天氣溫將進一步下降至十七至十八度。

    估達寒流等級 北台最低9度

    不過，葉致均說，小年夜起，將有一波更強的冷空氣持續影響台灣至初一清晨，預估強度可達強烈大陸冷氣團或寒流，全台各地明顯降溫，且最低溫預計發生在除夕、初一清晨，北台灣低溫僅九至十一度，其他地區約十二至十四度。

    台中9測站空品紅色警戒

    受中國霾害等境外污染影響，加上台灣吹東風，西半部擴散條件差，昨天台中十六個空品測站有九個亮紅燈，達到紅色警戒，東大、大甲站PM2.5一度紫爆，空污達到危害人體程度，為台中這季空污季最嚴重的一次，環團爭好氣聯盟更指「台中霾害又回來了，而且是全台最糟！」

    台中火力發電廠十部機組除三部歲休，一早嚴重空污時，因和平及大潭電廠跳電，仍火力全開，後來因應空污，啟動友善降載減排，三部發電量降至七十％到八十五％，不過有兩部進行環保檢測以九十七％全力發電。

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