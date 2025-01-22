基隆電動機車補助 民怨申請霧煞煞

2025/01/22 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公益青年免費電動機車新方案今年元月開始上網登記，民眾有兩種不同選擇，每月限一千輛，市環保局昨天公開抽籤，不過民眾生氣指出，網站上只有專案車款和新購車款選項，沒有說明清楚，填錯了要等下個月才能申請，議員說，最近服務處電話被投訴民眾打爆。

環局︰網站填寫僅確認申請意願

環保局空氣及噪音管制科長李昆達表示，網站申請只是確認申請意願，確定中籤後填寫紙本要申請車款方案為主，只要有上傳身分證，經審核符合資格者，都不影響申請人抽籤或中籤權益，但重複申請就會被刪除，這次共刪除一七八名。

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基隆市環保局新版公益青年免費電動機車補助方案，包括「專案車款」限定四廠牌共六種車款，全額補助車體，還有不同月資方案（有○元方案）；「新購車款」則以經濟部產業發展署公告廠牌為準，包括Gogoro等九種廠牌，一次性補助車體六萬元，不補助月資費。

不過新制上路線，民眾投訴指出，網站線上申請表單只有「專案車款、新購車款」兩個選項，沒有說明，他要選○資費的方案，結果填錯了，事後問環保局人員才知道錯誤，要等下個月重新申請，實在很困擾。

市議員吳驊珈也說，去年公益青年就業電動機車申請之亂，民眾半夜排隊，請人代排等事件，經過議會討論，終於成功爭取今年開始有線上申請作業。沒想到今年實施以來，服務處頻接獲陳情，電動機車補助頻出包，電話被打爆。

基隆市環保局昨天透過臉書直播抽出今年一月的一千名公益電動機車補助得主名單，是從一月一日到一月十五日申請的，共有超過三千人登記。

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