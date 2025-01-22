北市婦人染漢他病毒 今年國內首例

2025/01/22 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市昨公布今年國內首例漢他病毒症候群本土確定病例，為居住文山區五十多歲女性，無國內外旅遊史，接觸者無疑似症狀，且個案居家及工作地周邊環境已於廿日完成清消工作。台北市衛生局指出，住宅、餐廳、飯店、小吃攤、市場或食品工廠均應加強環境清潔，適時驅鼠、採取防鼠措施，並於發現時立即滅鼠。

市場工作時曾看到老鼠

經疫情調查發現，該個案於市場工作時曾發現有鼠類出沒，於一月一日起出現發燒、乾咳、頭暈等不適症狀，經住院採檢後於廿日研判確診，目前已康復出院。全國近三年確定病例分別為五例、六例及三例，北市則為一例、二例及零例。

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漢他病毒症候群屬於人畜共通傳染病，傳染途徑為經由吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒污染的空氣或物體、被帶病毒之齧齒類動物咬傷等方式感染，因此預防方法主要就是防鼠，並避免接觸到鼠類及其排泄物與分泌物。

衛生局提醒，清掃住家及工作環境時，務必戴口罩避免吸入污染物，並使用塑膠或橡膠手套防護，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍。如已觀察到老鼠出沒蹤跡或看到鼠糞，應以市售漂白水以一比十比例稀釋後，潑灑於被污染環境，待消毒卅分鐘之後再清理。

衛生局強調，切忌使用掃帚、吸塵器或拖把等，避免揚起灰塵吸入病毒或污染其他區域，應使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，並以垃圾袋密封後丟棄。使用捕鼠器捕獲鼠類後，應清洗消毒並曬乾再收存。民眾若出現發燒、頭痛、暈眩、出血等相關症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關動物接觸史及旅遊史等訊息，以及早獲得妥適治療。

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