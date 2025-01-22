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    《台北過好年—逛街篇》黃仁勳加持 蚵仔煎、水果攤暴紅

    2025/01/22 05:30

    記者蔡思培／專題報導

    台灣夜市文化著名，輝達執行長黃仁勳也是夜市美食愛好者，曾多次在台灣行程結束後直奔夜市嗑美食。黃仁勳曾踩點美食包括寧夏夜市「豆花莊」、「圓環邊蚵仔煎」、臨江街夜市「再來蔬菜蛋餅」與「阿婆水果攤」，如今都已成熱門排隊攤位。

    位於大同區的寧夏觀光夜市已有超過七十年歷史，短短三百公尺內卻有近兩百家攤商與店面，年營收超過十億元，夜市也配合政府環保政策「環保示範夜市」，夜市熱門美食包括蚵仔煎、豬肝湯、麻油雞。黃仁勳在去年訪台時，也多次走訪寧夏夜市，曾造訪「豆花莊」、「詹記水果」、「圓環邊蚵仔煎」等店家。

    圓環邊蚵仔煎創立於一九六五年，以蚵仔煎、蚵仔湯等鮮蚵料理聞名，更自二○一八年起數度獲得米其林必比登推薦，去年五月黃仁勳又與台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里一同造訪，讓朝聖人潮再創巔峰。

    位於大安區的臨江街夜市由臨江街、通化街卅九巷組成，由於鄰近台北一○一、信義商圈，加上營業至凌晨時段，常是民眾逛街後覓食的好去處，夜市美食多元，除有牛排館、鐵板燒等餐館，生煎包、臭豆腐、地瓜球等小吃也少不了。

    臨江街夜市內的「再來蔬菜蛋餅」與「阿婆水果攤」更是深受黃仁勳喜愛，吸引他多次造訪。阿婆水果攤販賣芭樂、鳳梨、情人果、蓮霧等新鮮水果，讓黃仁勳一試成主顧，去年更直接在台灣大學體育館的演講中大讚水果，也讓水果攤一夕暴紅，成為網路熱搜項目。黃仁勳日前來台，又再次走訪阿婆水果攤，也證明台灣水果吸引力十足。

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