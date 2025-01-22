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    《台北過好年—逛街篇》西門町逛到北車 夜市嚐美食

    臨江街夜市鄰近台北一○一、信義商圈，是民眾逛街後覓食的好去處。（北市市場處提供）

    臨江街夜市鄰近台北一○一、信義商圈，是民眾逛街後覓食的好去處。（北市市場處提供）

    2025/01/22 05:30

    中山堂看花燈 順便晃去商圈、地下街 陽明山賞花 再散步士林尋小吃

    記者蔡思培／專題報導

    春節連假將登場，台北市各大夜市、商圈多正常營業，百貨公司則僅除夕稍微提早營業，其餘時間都正常。台北市年節期間活動不斷，除已登場的台北年貨大街，一月廿四日還有陽明山花季，台北燈節也將點亮城市光廊。民眾可於賞燈後至西門町、後站商圈、台北地下街逛美妝、皮件，玩扭蛋，順道走訪「皮鞋街」；也可在陽明山賞花後至士林夜市品嘗大腸包小腸、香雞排等美食。

    西門町看電影 買潮服飾、玩具

    今年台北燈節展區由捷運北門站延伸至西門站，一月廿四日將率先點亮城市光廊，位於中山堂廣場的主燈「福蛇豆豆」則自二月二日起登場。西門町是台北年輕人時尚聖地，除販賣服裝、首飾、玩具，還有多家電影院，是逛街放鬆的好所在，周遭還有西門紅樓、西本願寺等古蹟，是結合潮流與歷史文化的特色景點。

    後站商圈飾品多 沅陵街買皮鞋

    鄰近西門站的台北車站商場林立，後站商圈有服裝飾品、美妝百貨、皮件、DIY材料與年節裝飾品；若走進台北地下街，還有時下年輕人喜愛的3C電玩、趣味扭蛋、動漫商品，大人小孩都能找喜歡的商品，享受逛街樂趣。

    從西門町徒步約十餘分鐘，可抵達以縫製皮鞋聞名的沅陵街商圈，這裡是台北市的「皮鞋街」，適合想買套服裝、特色鞋款的時尚紳士。捷運松江南京站旁的四平陽光商圈以女性上班族為客群，集中販售女性喜愛的服飾、珠寶、皮包，因此有「女人街」之稱；但這裡也有CP值高的零嘴量販店與美食，商圈內的「富霸王豬腳」更是男女老少都愛，就連「AI教父」輝達執行長黃仁勳訪台都曾二度造訪。

    饒河、寧夏、臨江街 小吃解饞

    另外，陽明山花季也將自一月廿四日登場，今年花季次取得迪士尼公主系列授權，推出主題裝置藝術，並結合陽明山特有的櫻花美景，讓大小朋友宛如走進春日童話世界。民眾賞花完畢下山後，也可至士林夜市品嘗大腸包小腸、大餅包小餅、士林大香腸、大雞排、蚵仔煎等特色美食。

    春節期間饒河、寧夏、臨江街、延三、景美、南機場、公館、廣州街、梧州街、華西街、士林夜市皆有營業；遼寧街、晴光夜市則僅除夕休息，其他時間都有營業。

    百貨公司 僅除夕提早結束營業

    台北市春節除夜市商圈不打烊，百貨公司也有營運，SOGO、新光三越、美麗華、明曜、京站、大葉高島屋、統一時代百貨都有營業，僅有除夕稍微提早結束營業。SOGO、新光三越、京站等百貨也在春節推出福袋，有機會將iPhone、機票等好禮帶回家。

    北市春節夜市商圈營業時間

    北市春節夜市商圈營業時間

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