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    屏東消防局、部醫 辦地震消防演練

    模擬地震後發生火災，醫護人員協助急救受傷人員。（記者葉永騫攝）

    模擬地震後發生火災，醫護人員協助急救受傷人員。（記者葉永騫攝）

    2025/01/22 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕昨天凌晨嘉義大地震，屏東縣消防局也模擬屏東發生四級地震並引發火災，在衛福部屏東醫院舉行消防演練，讓參演的醫護及消防人員格外印象深刻。消防局長李彬正表示，昨天凌晨的大地震，屏東很幸運沒有災情，但更應該做好準備，防範未然。

    屏東縣政府消防局昨天在屏東醫院舉辦消防演練，模擬屏東在深夜時分發生地震，醫療大樓搖晃劇烈，加護病房生理監視器設備發生起火冒煙，現場醫護人員在啟動自衛消防編組後進行一連串動作標準動作，從通報、使用滅火器、疏散院內收容人員、到關閉空調及啟動防煙壁與排煙設備，建立防火區劃等程序。

    屏東醫院長王森稔說，在災害發生時醫院立即成立應變中心，由第一個到達的「應變指揮中心」主管，擔任臨時指揮官，並緊急召回醫護人員投入救災的工作，直到消防局人員抵達現場後交接，才能提升搶救的效率。

    消防局長李彬正表示，發生災害時，醫護人員為初期應變人員，落實自衛消防能力相當重要，能將火災的風險降至最低，藉由醫院的演練，讓醫療機構在遇到災害時能減災，並妥善讓病患獲得更好的照顧，由於昨天凌晨恰好發生嘉義大地震，並且也有火災發生，屏東隨即進行這項消防演練，同樣模擬地震後引起火災，讓參與演練的人格外有感，演練也更為逼真。

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