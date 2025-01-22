公所推懶人包 潮州走春串連日夜

2025/01/22 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕潮州春節假日市集從除夕開始到初四，是南台灣赫赫有名的「不夜城」，為讓日間人潮不無聊，潮州鎮公所媒合鎮內各處觀光景點，推出懶人包，春節走春經濟串連日夜，在潮州走透透。

潮州的春節假日市集已成為集市超過六十年，是屏東甚至全台灣二十四小時不休息的春節市集元老，多年下來已形成走春必定要去的地點，鎮公所近年皆媒合在地小旅行或是地圖，供遊客按圖索驥來走春或尋覓秘境。

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潮州鎮公所指出，以往假日市集消費主要時間就是晚上，在沒有限定營業時間下有如不夜城，大多攤商都是白天休息，這幾年開始都有遊客反映，希望白天來停車後，能就近走走看看，因此順勢推廣鎮內原本的旅遊熱點。

王建元說，今年以生肖蛇的「『埊龍』春遊潮州」為題，在鎮郊往東部分，遊客可經由泗林綠色隧道並直通林後四林平地森林園區，南側則是有潮好玩幸福村及近期引進水晶車廂的鐵道文化園區，這些地方都是值得花時間倘佯的好地點，可以來趟鐵道文化之旅，或是親子共遊，也可以進入森林沐浴在芬多精當中。

王建元指出，鎮內老街部分則是都在白天營業，因此也會重製今年版本的地圖介紹店家，並媒合在地小旅行，讓遊客能輕鬆暢遊鎮內，初一鎮長周品全會在潮州三山國王廟接著到福安宮前發送蛇年好物，初三日式文化園區開幕後也會到場發放。

春節專區#春節天氣旅遊

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