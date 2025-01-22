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    暌違25年 墾丁首見新飯店試營運

    墾丁25年首見新飯店進駐，昨日開幕試營運 。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁25年首見新飯店進駐，昨日開幕試營運 。（記者蔡宗憲攝）

    2025/01/22 05:30

    「Hotel dùa Kenting」 興建127間房間 暑假前正式營運

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁長久以來是國旅的熱門首選，近年也是社群、網紅刷存在感的「流量密碼」，近期因台灣國旅低潮，三家旅店傳出上半年陸續撤出之際，BOT墾丁公教會館的「Hotel dùa」連鎖飯店，昨天大張旗鼓在墾丁大街核心區開幕，也是當地二十五年首見新飯店進駐，聯上集團董事長蘇永義也盛讚墾丁「台灣這裡最好，人生一輩子會懷念的地方！」

    業者盛讚「台灣這裡最好」

    這件「墾丁公教會館」BOT案，歷經近四年的工程時間，聯上墾丁股份有限公司以「Hotel dùa Kenting」命名，昨日開幕試營運，總房間數計一百二十七間，可提供兩百五十四人住宿，並有提供餐飲、會議及婚禮等四大服務，預計在今年暑假前正式營運接待旅客。

    另提供餐飲、會議及婚禮服務

    「墾丁仍是台灣最好的風景區！」蘇永義表示，未來會結合周邊地區的自然資源及人文，串連出一系列兼具文化觀光休憩路線，帶動地方產業，希望為地方帶來更多就業機會。此外，國旅常被詬病房價太高，有信心以平價帶給消費者，在低谷期進場毫不懼怕會做到最好，希望能帶動當地旅遊業提昇。

    周春米表示，旅遊業必須與時俱進，旅客都希望品質好，墾丁老飯店有各種相關因素結束，但仍有不少新血進來；整個恆春半島觀光除了大街改善，滿州港口吊橋、及佳樂水風景區都將在上半年進行改善，落山風風景區也持續打造風域半島品牌；整體觀光仍有需多可以強化的空間，屏東會持續努力。

    結合在地特色 外牆保留咕咾石

    飯店強調，以「在地共生、藝術饗宴」為經營理念，結合在地生態與文化特色，旅店建築物外牆保留墾丁特有咕咾石，以箱型石籠方式製作成為建築圍牆一部分，讓到訪旅客一窺其獨有特色，未來將規劃與地方社區合作提供小旅行、生態體驗等活動，發掘墾丁新玩法。

    墾丁25年首見新飯店進駐，昨日開幕試營運，業者盛讚「台灣這裡最好」 。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁25年首見新飯店進駐，昨日開幕試營運，業者盛讚「台灣這裡最好」 。（記者蔡宗憲攝）

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