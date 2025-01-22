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    專賣局台東出張所 變身慢食基地

    日治時代「專賣局台東出張所」原做為台東兒童故事館，將轉型為慢食基地。 （記者黃明堂攝）

    日治時代「專賣局台東出張所」原做為台東兒童故事館，將轉型為慢食基地。 （記者黃明堂攝）

    2025/01/22 05:30

    2022年建物修繕完成 80年歷史建築 重新融入民眾生活

    〔記者黃明堂／台東報導〕日治時代為「專賣局台東出張所」的歷史建築，多年前修繕做為「兒童故事館」，但從二○一六年颱風毀損後即停用迄今，經再修繕完成後，昨天展開活化工程，將做為台東慢食基地，宣告這座見證台東發展超過八十年的歷史建築邁向新篇章。

    規劃成台東慢食品牌核心據點

    縣長饒慶鈴表示，「專賣局台東出張所」見證了台東的發展軌跡，這棟歷史建築曾作為宿舍使用，後改為「台東兒童故事館」，留下許多記憶；二○○九年登錄為歷史建築、二○一六年因尼伯特颱風損毀而停用，經縣府爭取修繕經費，於二○二二年底將歷史建物本體修繕完成。如今，縣府將再進行活化工程，做整體園區再利用的規劃，從慢食發展新基地開始，這裡將成為台東慢食品牌的核心據點，拉近與社區的距離，成為城市的新人文地景與鄰里新空間。

    縣政府文化處說明，此次為了進行活化工程，爭取並獲文化部補助三百萬元，並投入縣府自籌經費一千三百萬元，做整體園區再利用的規劃，包括打造出張廚房、互動教學舞台、慢食空間及教室、農園、文化場域等，未來也可辦理市集及慢食教學等活動，成為結合歷史、文化與慢食的獨特場域。不僅充分展現地方創生與文化保存的共融目標，也讓歷史建物再次融入民眾的生活，成為社區公共場域的重要角色。

    打造出張廚房 也可辦理市集

    台東自二○一二年以來持續推動「台東慢食」品牌，促進在地小農與餐飲業者的合作，倡導慢食理念，並吸引國內外旅客深入體驗。未來將以這座慢食創生基地為起點，連結國際慢食交流，打造下一個十年文化與產業共榮的重要食農教育場域。

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