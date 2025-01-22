空勤業務費凍結 離島救援成問題

空勤業務費遭凍，恐衝擊離島居民空中救援。（台東縣消防局提供）

2025/01/22 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕立法院會三讀通過二○二五年度中央政府總預算案，審議結果共計減列約二千○七十五億元，空勤在業務費項目被凍結三成，現傳出未來恐離島救援都成問題。綠營立委莊瑞雄不滿說，空勤預算本該藍綠皆尊重，這次一個統刪就凍結、刪減，根本是藍白耍威風、空勤安全剩七成。

莊雄瑞批藍白讓空勤安全剩七成

凍結案是由國民黨團提案，「業務費」提案凍結三十％，向內政委員會提出預算執行情形專題報告，並經同意後始得動支。空勤方面認為，業務影響或窒礙難行者為各型機隊維護案、航材軍事採購、代辦送修航材、燃油經費等，需每月或季付，倘凍結預算將無法支付飛機維護費，勢必影響下半年修護及妥善率，屆時離島救援、空中醫療救護、森林火災空中滅火等都受影響。

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綠島鄉長謝賢裕說，「這一切都是藍綠黨爭造成」認為不該把離島居民的救難扯入其中。

衝擊下半年空中醫療救護、森林火災滅火

綠營立委莊瑞雄說，包括直昇機保養維護、油料費等其實都算在業務費中，只剩七十％可用，問題不會在現在爆發，而是下半年難捱，同時也會影響廠商簽約意願。

莊雄瑞解釋，空勤本身就是救災單位，超乎黨派的存在，「救人有什麼好爭議的？」沒有理由的凍結、刪減，只是憑藉藍白聯手過半耍威風，全然不顧空勤總隊需執行緊急救護、海上、山難、森林火災，攸關人民身家、性命的救命錢也敢擋，難不成就要讓救災用航空工具「只有七十％的妥善率？」這些立委太不把民眾福祉放眼裡，都該罷免掉。

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