建置人形辨識系統 澄清湖更安全

水公司於水域周邊十六處景點，建置水域型智慧人形辨識系統，打造安全水域。（記者陳文嬋攝）

2025/01/22 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市澄清湖風景區去年湧入一三○萬觀光人潮，農曆春節連假九天不打烊，遊客中心、澂清樓正常開放；水公司於水域周邊十六處景點，建置水域型智慧人形辨識系統，民眾只要跨越欄杆，立即通報廣播勸離，玩樂更安全。

農曆春節連假9天不打烊

澄清湖風景區占地三七五公頃，迄今超過一甲子，是重要的水源地也是觀光勝地，其中水域面積一○三公頃，為高雄市第一大湖，每年吸引百萬人潮。

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春節連假九天開園迎賓，澄清湖直到二月三日才休園，購票民眾可以玩扭蛋，營業時間維持上午六點至下午五點半不變，園區開放雙向通行，前後門均可進入，請遵守交管人員指示通行。

園區去年發生四起水域意外，其中一件獲救成功，水公司為提升水域安全，於周邊九曲橋、三亭攬勝等十六處景點，建置水域型智慧人形辨識系統，杜絕民眾誤闖水域範圍，民眾若跨越欄杆等，進入水域警戒範圍，拍照、玩耍、野放生物、違規釣魚等，甚至可能發生落水意外，透過系統偵測、即時通報，立即廣播「進入警戒區請離開」。

水公司說，以釣客誤闖警戒區最多，後端保全透過監視器畫面，觀看民眾確認離去，若民眾仍逗留水域，將前往勸離民眾，若勸導不聽就會報警；澄清湖水庫為重要防洪、供水設施，禁止釣魚，違者可開罰一至五萬元。

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