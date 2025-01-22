單日3航線首航 高雄機場報喜

高雄港旅運中心首次迎接璽寶郵輪安可號（左）及挪威郵輪天空號（右）雙首航掛靠郵輪。（高雄港務分公司提供）

2025/01/22 05:30

飛往泰國曼谷及日本沖繩、北海道 提供旅客在農曆年更多旅遊選擇

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄國際機場昨天迎來三條首航航線，包括台灣虎航高雄飛日本北海道新千歲及泰國獅子航空曼谷飛高雄、高雄飛沖繩，旅客在農曆年有更多的旅遊選擇。

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國際、兩岸航班 恢復至疫情前8成

高雄國際機場難得單日有三條航線首航，高市觀光局長高閔琳、觀光業代表等人參加首航典禮，並發放迎賓禮給首航旅客。高雄觀光業代表感謝立委許智傑協助開闢航線，這次能同時開通東北亞日本、東南亞泰國，提供農曆年旅遊更豐富選擇，尤其北海道航線疫情後停飛許久，南台灣旅客不用再舟車勞頓到桃園機場。

許智傑說，除了昨天開航的曼谷、沖繩、北海道，一月底還有泰國清邁、二月日本熊本，上半年預計開闢韓國濟州、十月預計則有日本仙台等航線。民航局統計，高雄國際機場的國際與兩岸航班，已經恢復至武漢肺炎疫情前的八成。

兩艘郵輪停靠高雄港 非常壯觀

除了空中航線外，海上旅遊也開紅盤，璽寶郵輪安可號與挪威郵輪天空號昨天抵達高雄，高雄港旅運中心迎來首航雙輪同框盛會，港務公司以噴水儀式迎接，致贈船長首航紀念牌，兩艘巨輪靠港非常壯觀，國際旅客被濃濃春節氣氛感染。

璽寶郵輪安可號總噸數約四萬噸，可搭載六百位旅客，全船均為海景套房。本次航程自香港啟航，沿途行經台灣、菲律賓、馬來西亞、新加坡，展開為期十四天的探索之旅，特別在高雄港停留兩天一夜。

挪威郵輪為全球三大郵輪集團之一，旗下天空號總噸數約七．七萬噸，可搭載二千位旅客，去年才大規模改裝。該輪從菲律賓出發，行經台灣、日本，展開十天海上之旅。

泰國獅子航空昨天首航高雄，機場噴水迎接。（記者洪臣宏攝）

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