童軍體驗遇台南地震 彰縣320師生紮營過夜

彰市社區大衛雕像挺過九二一大地震，卻不敵昨天凌晨地震倒地。（記者張聰秋攝）

2025/01/22 05:30

〔記者陳冠備、張聰秋／彰化報導〕彰化縣溪陽國中、彰安國中及信義國中小等三所學校約三二○名師生，廿日前往台南楠西區救國團曾文青年活動中心，進行兩天一夜的童軍營活動，未料昨天凌晨發生規模六．四地震，不少人被嚇醒，校方與救國團考量安全，決定取消後續活動，昨天提早讓三校師生搭遊覽車返校。

救國團曾文活動中心 接近震央

溪陽國中訓育組長黃志宏表示，學校利用寒假帶領國二學生約卅人到台南參加童軍體驗營活動，地震來時，大家都在草坪區的帳棚內休息，並未發生受困事件，不過很多人都被驚醒，後來餘震不斷，原本睡在大樓內的其他學校師生也不敢再睡，決定到戶外草坪紮營，救國團備有帳篷，大家也開啟車燈照明，一同互助下安穩度過一晚。

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考量戶外設備安全性 提前返家

黃志宏說，雖震央距離露營區不遠，幸好是在戶外紮營，才未發生師生受傷狀況，而預計安排攀岩、漆彈等活動，但考量大震過後，戶外設備安全存疑，決定提早結束活動，讓各校師生提早返校。

挺過921 彰市社區大衛雕像震倒

此外，此次強震在彰化縣震度為四級，彰化市中山路一處社區大樓中庭擺放的一座義大利大衛雕像，挺過九二一大地震，卻在這次地震倒下，身體碎裂滿地。這座雕像陪伴社區卅多年，住戶們深感惋惜，藝術品被震倒，感受地牛翻身的可怕。

龍山里社區發展協會理事長林基生表示，這座雕像約卅四年前建商從義大利購入，當時斥資八百萬元，號稱全球僅有兩座，使用白玉石精雕細琢，長年來成為當地的藝術地標，如今因地震受損，算是天災損失。

彰化縣三所國中師生到台南參加露營活動遇到地震，師生緊急到戶外避難。（溪陽國中提供)

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