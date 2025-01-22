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    彰市春節市集 發放15萬元消費券

    彰化市春節市集活動週六開跑，民族路店家已擺出販售春聯的攤位，街頭瀰漫迎接新年的氛圍。（記者張聰秋攝）

    彰化市春節市集活動週六開跑，民族路店家已擺出販售春聯的攤位，街頭瀰漫迎接新年的氛圍。（記者張聰秋攝）

    2025/01/22 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕由彰化市公所舉辦的「春節市集」，將於一月廿五日至二月二日登場，橫跨永樂街、民族路兩大街區，市公所表示，今年加碼發放總額十五萬元的「快樂錢滾錢」消費券，用以刺激消費。

    市公所設計活動吉祥物、限定版「Q蛋蛇」小提燈，週六活動開幕於慶安宮廟埕發送限定版小提燈，限量五○○隻，憑號碼牌兌換，緊接在初一到初五，再發送隱藏版「Q蛋蛇」小提燈，每天兩場，每場限量二○○隻，發完為止。

    市長林世賢表示，消費券領取方式有兩種，現場以一○○元現金兌換價值二○○元市集消費券，每人限一張，每日一○○張，換完為止；或在市長臉書「林世賢『百年大計彰化新生』」留言並標記兩名好友，前一○○名留言者可獲一張。

    市集週六率先在永樂街登場，範圍涵蓋中山路至民族路間的永樂街，大年初一起擴展至民族路，在華山路與中華路間，共設一二○個攤位，期間將封街並進行交通管制。活動安排五十六組表演，民眾消費滿一○○元可獲摸彩券，或在市長臉書分享活動貼文並標記好友，現場出示確認即可兌換。摸彩獎品包含Gogoro電動機車、iPhone 16、iPad等好禮。

    此外，大年初一、初二在永樂街慶安宮舉辦「擲杯送紅包」，三次內擲出一個聖杯即可獲消費券，每日一○○張，送完為止。初一至初五，關帝廟舉行「擲杯拿財神錢母」，擲出聖杯即可獲財神錢母。

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