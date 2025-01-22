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    草屯工藝中心走春 6主題天天有活動

    工藝中心邀請書法大師簡銘山（左起）、林榮森、李轂摩揮毫開筆。右一為工藝中心主任陳殿禮。（工藝中心提供）

    工藝中心邀請書法大師簡銘山（左起）、林榮森、李轂摩揮毫開筆。右一為工藝中心主任陳殿禮。（工藝中心提供）

    2025/01/22 05:30

    年初二至初五 推出工藝體驗、展覽、表演、市集 打造稻草迷宮

    〔記者劉濱銓／南投報導〕春節連假將屆，南投草屯鎮國立台灣工藝研究發展中心（簡稱工藝中心）推出「二○二五工藝漫活‧盈滿年」活動，昨舉辦大師揮毫贈春聯，並開放超吸睛的「稻草迷宮」大地遊戲，工藝中心表示，此次春節有展覽、體驗、遊戲等多種主題，一月卅日至二月二日（初二至初五）每天都有活動，可望讓遊客體驗到充滿年味的工藝之旅。

    年度主題 倡議工藝漫活

    工藝中心主任陳殿禮指出，去年為工藝中心七十週年，今年將接續七十加一概念，以倡議工藝「漫活SLOHAS」為年度主題，強調「慢活SLOW」與「樂活LOHAS」的生活態度，以緩慢單純方式親近工藝，進而融入日常生活。

    工藝中心為推廣此次春節系列活動，昨還邀請書法大師李轂摩、林榮森、簡銘山等揮毫開筆，並由十位書法名家現場寫春聯贈送給民眾，同時也有財神爺跳加官表演，為新春賀年提前暖身。

    工藝中心說，春節活動共有工藝體驗、工藝展覽、春日工藝手作市、暖蛇逗表演、春日大地體驗，以及工藝故事屋等六大主題，其中表演活動，將有財神爺跳加官賀新年，以及行動雜耍、樂團、吉他彈唱等。

    深受親子喜愛的大地體驗，則有大地彩繪塗鴉、搓湯圓、版印年畫、躲貓貓，以及稻草迷宮等，尤其以稻草打造的迷宮，充滿農村田園與大地風情，春節適合大人小孩同遊體驗。

    工藝師指導創作 親近文創

    其他還有手作、展覽、市集等，民眾可在工藝師指導下進行創作，欣賞工藝文化主題特展，並參觀市集認識選購文創工藝品牌，為居家日常增添工藝氣息，春節活動將從初二開始每天上午九點至下午五點，一直展演到初五，歡迎民眾來工藝中心走春，體驗工藝之美。

    春節專區#春節天氣旅遊

    南投草屯工藝中心春節推出工藝漫活活動，現場設有「稻草迷宮」大地遊戲，可讓學童盡情探索放電。（工藝中心提供）

    南投草屯工藝中心春節推出工藝漫活活動，現場設有「稻草迷宮」大地遊戲，可讓學童盡情探索放電。（工藝中心提供）

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