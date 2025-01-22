為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南13處文資建物受損 分類「檢傷」修復

    楠西歷史建築「鹿陶洋江家宗祠」，拜亭屋面磚瓦位移掉落。（南市文化局提供）

    楠西歷史建築「鹿陶洋江家宗祠」，拜亭屋面磚瓦位移掉落。（南市文化局提供）

    2025/01/22 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕嘉義地震影響，南市江家古厝聚落等十三處古蹟、歷史建築及聚落建築群受損程度不一，且多集中於溪北地區。文化局表示，借鏡過去美濃地震等歷次地震災害應變經驗，運用類似「醫療檢傷」概念，協助受損建築物能儘速回復原有風貌。

    文化局代理局長林韋旭表示，十三處受損文資建物中，屬於「嚴重損壞」者，如麻豆郭舉人宅有棟架倒塌，將優先向中央爭取專案經費協助進行修復，並視現場情形評估是否先進行緊急加固，以確保修復工程進行前結構安全。

    「損壞尚非嚴重」者，例如楠西江家聚落、學甲慈濟宮、後壁金德興藥鋪、東山牛肉崎派出所等處，分別發生屋面瓦片滑動掉落、壁體裂縫、白灰剝落或剪黏等裝飾物件掉落等無涉結構安全疑慮，會採取小型整修方式，由小組委員現場勘查討論整修方案後，委託具修復資格的匠師團隊提出修復計畫，將簡化行政作業流程，加速災後復原工作。

    宗教場域有多處受損，文化局將把這受損部分納入既定修復工程一併處理。南鯤鯓代天府正殿五王殿靠近添油香處的燕尾剪黏泥塑出現掉落。麻豆護濟宮部分剪黏掉落，一處柱子出現些微裂縫。後壁車站的迴廊柱子疑似位移，需進一步檢測結構安全。

    另外，部分公共文化場域也受到影響，噍吧哖一館的窗戶有一扇破損，前後門因木框錯位無法開啟。左鎮化石園區則雖未受影響，但大門入口因錯位無法開啟，暫改由學校大門經由賣店一側入館。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播