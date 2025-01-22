台南13處文資建物受損 分類「檢傷」修復

楠西歷史建築「鹿陶洋江家宗祠」，拜亭屋面磚瓦位移掉落。（南市文化局提供）

2025/01/22 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕嘉義地震影響，南市江家古厝聚落等十三處古蹟、歷史建築及聚落建築群受損程度不一，且多集中於溪北地區。文化局表示，借鏡過去美濃地震等歷次地震災害應變經驗，運用類似「醫療檢傷」概念，協助受損建築物能儘速回復原有風貌。

文化局代理局長林韋旭表示，十三處受損文資建物中，屬於「嚴重損壞」者，如麻豆郭舉人宅有棟架倒塌，將優先向中央爭取專案經費協助進行修復，並視現場情形評估是否先進行緊急加固，以確保修復工程進行前結構安全。

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「損壞尚非嚴重」者，例如楠西江家聚落、學甲慈濟宮、後壁金德興藥鋪、東山牛肉崎派出所等處，分別發生屋面瓦片滑動掉落、壁體裂縫、白灰剝落或剪黏等裝飾物件掉落等無涉結構安全疑慮，會採取小型整修方式，由小組委員現場勘查討論整修方案後，委託具修復資格的匠師團隊提出修復計畫，將簡化行政作業流程，加速災後復原工作。

宗教場域有多處受損，文化局將把這受損部分納入既定修復工程一併處理。南鯤鯓代天府正殿五王殿靠近添油香處的燕尾剪黏泥塑出現掉落。麻豆護濟宮部分剪黏掉落，一處柱子出現些微裂縫。後壁車站的迴廊柱子疑似位移，需進一步檢測結構安全。

另外，部分公共文化場域也受到影響，噍吧哖一館的窗戶有一扇破損，前後門因木框錯位無法開啟。左鎮化石園區則雖未受影響，但大門入口因錯位無法開啟，暫改由學校大門經由賣店一側入館。

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