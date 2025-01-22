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    後壁百年碾米廠 布展蘭花添亮點

    後壁區百年歷史的義昌碾米廠蘭花創意布展。（記者王涵平攝）

    後壁區百年歷史的義昌碾米廠蘭花創意布展。（記者王涵平攝）

    2025/01/22 05:30

    〔記者王涵平／後壁報導〕二○二五亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展三月八日在台南登場，後壁區百年歷史的義昌碾米廠蘭花創意布展，為即將在後壁舉辦的國際蘭展暖身，市長黃偉哲邀民眾春節期間前往走春，也感受後壁米蘭之鄉的觀光魅力。

    為3月國際蘭展暖身

    為了讓蘭展活動效益擴大，後壁區公所與台灣蘭花產銷發展協會合作，在無米樂故鄉的百年碾米廠布展，黃偉哲與地方各界人士昨日揭開序幕，希望以蘭展為核心，進一步延伸至整個大新營區生活圈，共同推廣在地觀光與產業。

    後壁區以「蘭花、米香、花海」為三大主軸，串連出兼具自然美景與文化深度的旅遊帶，遊客可於參觀蘭展之後，順遊來趟深度小旅行。後壁區長李至彬表示，後壁商圈規劃紅、黃、綠、藍等四條路線，讓民眾可以選擇喜愛路線跟著顏色去旅行，發掘在地店家，品嚐阿茂肉羹、永鴻臭豆腐及頂好水餃等當地小吃美食。

    米蘭休閒農業發展協會理事長張美雪表示，後壁區擁有豐富的農業資源與多元生態環境，許多獨具特色的農旅場域，遊客於年節期間漫遊菁寮老街，也能欣賞古色古香的建築及珍貴的傳統手工藝品，在義昌輾米廠旁也規劃一處休憩空間，讓遊客可以歇腳停留，也是社區的亮點。

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