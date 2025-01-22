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    台南公車「智慧等車」服務 6大幹支線開通

    民眾可用手機掃瞄站牌上的「虛擬智慧站牌」QR Code，通知司機下一站有民眾要上車。 （記者洪瑞琴攝）

    民眾可用手機掃瞄站牌上的「虛擬智慧站牌」QR Code，通知司機下一站有民眾要上車。 （記者洪瑞琴攝）

    2025/01/22 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕大台南公車「智慧等車」服務功能，即日起新增溪北地區黃、棕、橘幹支線，連同先前上線的紅、藍、綠線，六大幹支線皆開通服務，共有九十三條路線、三四五七站，未來將逐步擴大至市區公車路線。

    傳訊通知司機 下站有人上車

    交通局長王銘德表示，大台南公車「智慧等車」服務，是全國首創針對「等公車」提出的全方位整體解決方案，民眾利用大台南公車APP、虛擬智慧站牌QR Code或候車亭鍵盤等三種方式，即可將訊號傳送到公車駕駛座旁的車機，通知司機下一站有民眾要上車，有效解決以往偶有過站不停問題，也減輕司機行車壓力，去年上線以來已突破十三萬使用人次。

    去年上線突破13萬使用人次

    王銘德說，民眾可透過大台南公車APP，點選要搭乘的路線和所在站位，或是用手機掃瞄站牌上的「虛擬智慧站牌」QR Code，顯示當站所有路線的預估到達時間，再按下「我要上車」按鈕，系統即可透過公車車機通知司機下一站有民眾要上車。

    王銘德表示，在APP和QR Code的智慧等車功能中，如果即將進站的下一個班次是低地板或無障礙公車，還會一併顯示「輪椅上車」的選項，搭乘輪椅的朋友也可勾選，提早提醒司機預備服務。

    擴及93條路線 超過3千站

    「智慧等車」去年六月起在七十路、橘九、橘九之一等條路線試辦成功，隨即於去年十二月在紅、藍、綠幹支線啟用，新增溪北地區黃、棕、橘幹支線，總計擴及九十三條路線、三四五七站位、二八九輛公車。公共運輸處處長吳俁之表示，智慧等車的功能可雙向通知司機和乘客，為輔助提醒功能，公車進站時，乘客仍務必記得招手搭乘，更為可靠，未來將逐步擴增市區公車路線及站位。

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