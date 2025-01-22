大埔地震受災 台南每人3萬慰問金

台南楠西區民族路一五七巷，整排舊屋舍受災嚴重。（記者王姝琇攝）

2025/01/22 05:30

結構技師鑑定確認不宜居住 每戶發給10萬元 另有受傷慰問金

〔記者洪瑞琴、劉婉君、王俊忠／台南報導〕昨日凌晨地震造成台南玉井、楠西地區民宅受創。台南市長黃偉哲表示，由於災情比原本預計嚴重，房宅安全尚待鑑定，將請災民先依親或由區公所協助安置，不能流離失所在外，先有個溫飽安全的地方過年，災害損失及修繕除了中央補助之外，也將以市府重大災害基金支應。

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楠西約350戶受損 玉井華廈梁柱損毀

嘉義大埔昨天凌晨發生芮氏規模六．四地震，楠西區包括倒塌的兩處民宅，總計約有三百五十戶受損；玉井包括一棟六層樓華廈梁柱嚴重損毀，總計約百戶受損。

黃偉哲宣布啟動「南市政府重大災害賑災捐款專戶」發放「地震受傷慰問金」、「受災戶慰問金」給這次地震受災戶，並要市府團隊務必在春節連假開始之前，完成慰問金發放，讓災民安心過年。

黃偉哲表示，將比照「○二○六」模式提供慰問金給災民，先發給每人三萬元慰問金，並依照輕重傷醫療程度發給受傷慰問金；建物毀損者，經結構技師鑑定確認不宜居住，發給每戶十萬元慰問金。

動員結構技師 啟動受損房屋鑑定

黃偉哲表示，由於災情比原本預計嚴重，將請結構技師初評，如果能讓災民返家，會盡量讓災民回去，但對於房屋結構有安全顧慮的，將請災民依親或安置，因為快到年關了，不能讓民眾流離失所，希望讓民眾過好年，如需重建家園，將於春節後再處理。

黃偉哲表示，已請民政局盤點損失較輕微的或者是沒有災情傳出的區，協助支援勘災、救災的人員及物資，並請工務局動員結構技師啟動受損房屋鑑定，必要的時候也將請鄰近縣市結構技師公會協助，讓民眾返家後住的安心。

市府指出，楠西區附近區域地震受損比較嚴重，已由環保局清潔隊協助清運災損垃圾，工務局技術人員協助屋損鑑定，社會局協助災民救濟。由於地震造成不少家庭都有水管破裂情況，市府也動員水電志工前往支援，慈濟基金會昨也到楠西提供災民早餐。

嘉義大埔地震，台南楠西區水果包裝工廠屋塌，生財器具全毀。（記者王姝琇攝）

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