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    《大埔6.4地震》嘉縣36校受損 初估近500萬

    大埔國中小受地震影響，圍牆倒塌。（嘉義縣府提供）

    大埔國中小受地震影響，圍牆倒塌。（嘉義縣府提供）

    2025/01/22 05:30

    11處道路中斷陸續搶通 民宅如有龜裂將鑑定是否屬危險建築

    〔記者王善嬿、蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉昨凌晨零時十七分發生規模六．四地震，地震深度九．七公里，劇烈的晃動讓不少人從睡夢中被驚醒，所幸未造成重大傷亡。震央大埔鄉災情較嚴重，十一處道路中斷封閉，昨已陸續搶通；嘉縣包括大埔國民中小學等卅六校發生天花板輕鋼架毀損錯位、牆壁梁柱龜裂等災情，教育處初估災損金額達三百至五百萬元。

    未造成重大傷亡 水電已恢復正常

    縣長翁章梁昨到大埔勘災時表示，道路中斷部分已陸續搶通；民宅、房屋若出現龜裂毀損，將依相關規定鑑定是否為危險建築，停電停水已全部恢復正常，天佑嘉義，災情還算可控制範圍，會儘速協助鄉親，讓學校、道路等損壞部分復原。

    縣府教育處表示，初步統計，大埔、水上、竹崎、中埔共有卅六校回報災情，如天花板輕鋼架損毀錯位、磁磚及水泥掉落、牆柱出現裂縫、圍牆隆起等，初估災損約三百至五百萬元，所幸昨起學校放寒假，未影響師生上課，牆柱有裂縫學校，將請專業技師評估結構安全，已請各校先在危險區域圍起警戒線，以維安全。

    培桂堂等縣定古蹟待修 安全無虞再開放

    其餘災情，如嘉義縣定古蹟「培桂堂」榻榻米間屋頂碎石掉落、廣播器掉落，部分牆面脫落；嘉義縣歷史建築「民雄日式招待所文創園區」部分泥牆脫落、天花板木樑變形。縣府已請委外營運廠商先清理，確保安全無虞，再開放遊客參觀使用，牆面受損部分，已請文資防護專業團隊勘查，進行後續修繕。

    道路部分，大埔鄉西興村草嶺一○五號、大埔鄉西興村嘉一四五之一線九、十公里等十一處有路面高低不平、落石而中斷，昨已陸續搶通。

    嘉市方面，民族路金財神大樓外牆有塗料剝落情形，市府都發處會勘後，聯繫大樓管委會進行後續處理，並在西榮街側拉起封鎖線，提醒民眾暫勿在該區域行走或停放機車，避免潛在危險。

    大埔地震造成大埔嘉145-1線多處落石。（民眾提供）

    大埔地震造成大埔嘉145-1線多處落石。（民眾提供）

    嘉義大埔鄉昨凌晨零時17分發生規模6.4地震，造成大埔山莊樑柱龜裂。（嘉義縣府提供）

    嘉義大埔鄉昨凌晨零時17分發生規模6.4地震，造成大埔山莊樑柱龜裂。（嘉義縣府提供）

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