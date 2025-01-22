《雲林》春節返鄉、走春 雲縣推7條免費接駁車

春節連假雲林縣府推出7條路線免費接駁車，縣長張麗善呼籲民眾多利用搭乘。（記者黃淑莉攝）

2025/01/22 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣大眾運輸系統不普及，為讓返鄉鄉親能輕鬆回家，以及來雲林走春遊客能免塞車暢遊雲林，縣府在春節九天連假推出「幸福返鄉接駁車」、「雲林行腳接駁車」各三條路線，另有一條「北港環鎮接駁車」共七條路線，全部免費搭乘，歡迎民眾多搭乘來雲林旅遊、走春祈福。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，幸福返鄉接駁車服務時間本週六至二月二日，每天上午十一時至下午九時，配合原有客運班次，每小時皆有一班次，共有三條路線都從高鐵雲林站發車，第一條高鐵站行經崙背、二崙、西螺；第二條高鐵站行經土庫、褒忠、元長、北港；第三條高鐵行經東勢、台西、三條崙、四湖。

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幸福返鄉接駁車3路線 高鐵站發車

雲林行腳接駁車服務時間一月卅日大年初二至二月二日，每天上午八時在各路線起迄點發車，每小時一班，共有雲東線、雲中線、雲西線，三路線起點、轉乘點在斗六圓環，停靠點有廟宇、景觀、觀光工廠，遊客可選擇在喜愛點下車或上車，暢遊雲林景點及觀光工廠。

因應北港參香祈福、欣賞燈會人潮，縣府推出北港環鎮接駁車，初三至初五服務時間上午九時至下午六時卅分，二月三日至十四日燈會期間延長服務時間，後續每週六、日及連續假期仍會提供服務。

雲林行腳初二、北港環鎮初三起有接駁車

張麗善表示，春節期間雲林山、海及平原區均規劃精彩主題活動，好玩、好吃又好買，是全國民眾走春觀光最佳去處，幸福返鄉接駁車、雲林行腳接駁車及北港環鎮接駁車都是免費搭乘，也不需事先報名，歡迎遊客多多利用，減少塞車與自行開車辛勞及找停車位時間，同時也能節能減碳。

嘉義區監理所長黃萬益也呼籲民眾，春節連假走春、旅遊、拜年，多使用公共運輸。

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