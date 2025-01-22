春節連假台中 初一、初五不收垃圾

春節9天年假，除初一、初五不收垃圾外，其餘照常提供服務。（中市府提供）

2025/01/22 05:30

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕九天春節年假將至，交通局指出，市區公車從小年夜一月廿七日到二月二日、初五均有服務，但調整發車班次，中捷也僅調整班距，照常服務；垃圾車除一月廿九日（初一）及二月二日（初五）逢例假日不收運，其餘均有收運。

公車、捷運調整班距 照常營運

交通局指出，台中捷運每日凌晨零時十五分提供加班車服務高鐵末班車旅客，一月廿五日到廿六日及一月卅日到二月二日，每日上午十點到晚間八點，採加密班距至八分鐘一班；計程車自一月廿四日至二月二日將啟動「春節費率」每趟次加收五十元。

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除夕至初四 路邊停車不收費

一月廿八日至二月一日路邊汽機車收費停車格暫停收費，而市區公車過年期間也將適度調整班次，另YouBike也將加強各重點場站監控與調度。

環保局指出，過年期間垃圾車除初一、初五逢例假日不收運垃圾外，包含一月廿六日安排清潔隊增加沿街收運，廿七日小年夜維持正常收運，廿八日逢除夕則特別較平日提前四小時做日間收運，以因應較多廢棄物；另卅日及卅一日實施定時定點垃圾收運服務。

環保局指出，年節期間民眾祭祀活動多，也呼籲各大宮廟支持紙錢集中燒的環保祭祀措施，近十年各廟宇響應紙錢集中量共三萬六三四六公噸。

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