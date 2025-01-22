類流感門診 上週逾2.1萬人次

流感進入流行期，台中市上週類流感門診就診數逾二．一萬人次。 （施勝桓提供）

2025/01/22 05:30

較去年同期多3成 公費疫苗還有5.5萬多劑庫存 衛生局籲儘速施打

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕流行性感冒進入流行期，台中市上週類流感門診就診數逾二．一萬人次，較去年同期增加近三成，連台中市長盧秀燕都確診Ａ型流感，廿一日臨時請假一天；衛生局指出，公費疫苗還有五萬五千餘劑庫存，提醒民眾應儘速施打疫苗，及早獲得保護力。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕A流確診 鄭照新感冒

台中市長盧秀燕昨因流感發燒請假在家休息，副市長鄭照新也因感冒臨時取消公開行程，衛生局指出，台中市上週（一月十二日至十八日）類流感門診就診人次為二萬一五四八人次，比去年同期的一萬六六○一人次，增加四九四七人次，約增三成；急診就診人次為一一五一人次，也比去年同期一○二七人次多。

小兒科醫師施勝桓指出，近來門診流感就醫人數明顯增加，每週約有十名確診個案，因不少人感染第一時間未必能篩檢出來，實際確診數應不只此數；他認為，增加主因是今年入冬後天氣不夠冷，民眾鬆懈下，流感疫苗打氣不旺，往年公費流感疫苗到現在同期早就打光了，今年卻仍有庫存；此外，也有「免疫負債」效應，以前民眾口罩戴好戴滿，降低感染風險下，身體免疫力降低，加上疫後民眾相對鬆懈口罩解封，也增加感染流感風險。

上週新增二例死亡個案

衛生局指出，台中上週也新增二例死亡個案，皆有慢性病史，其中一人未接種流感疫苗，另新增七例流感併發重症個案，也是有慢性病史且多未接種流感疫苗，個案出現呼吸困難、發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，經就醫後X光顯示有肺炎，收治住院治療中。

衛生局指出，台中市目前公費疫苗尚有五萬五千餘劑，接種流感疫苗仍是預防流感最有效方法之一，提醒民眾儘速施打及早獲保護力。

施勝桓指出，民眾若出現發燒、肌肉酸痛及嚴重倦怠感，就有極大可能是流感，應儘速就醫接受抗病毒藥物治療。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法