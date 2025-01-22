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    首頁　>　生活

    花蓮7家醫院 春節開呼吸道門診

    2025/01/22 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年農曆年假長達九天，由於國內流行性感冒疫情升溫，年假返鄉民眾多可能擴大呼吸道疾病傳染風險，花蓮共有七家醫院在過年期間開設呼吸道特別門診，特別注意的是除夕當天只有慈濟醫院有呼吸道門診。

    除夕僅慈院供看診

    流感進入流行期，上週十二日至十八日類流感門診急診就診創新高，全國急診就診超過十四萬人；衛生局長朱家祥說，農曆年假花蓮除了返鄉人潮，也有許多民眾選擇年假出國，近期日本、韓國等亞洲各國流感疫情也升高，容易增加疫情傳播風險。

    因應九天連假，花蓮各醫院春節除了急診照常，初一到初三共有七家醫院有呼吸道疾病特別門診，包括花蓮慈濟、門諾、衛福部花蓮醫院、國軍花蓮總醫院、台北榮總鳳林分院、部立花蓮醫院豐濱原住民分院、玉里慈濟醫院等；門諾醫院、豐濱原住民分院有呼吸道夜間門診。

    除夕當天呼吸道門診只有花蓮慈濟、玉里慈濟兩家醫院提供，玉里慈濟醫院從年假第二天廿六日到大年初三都有呼吸道門診。

    花蓮縣衛生局也在網站www.hlshb.gov.tw整理春節門診表，民眾也可透過手機「健保行動快易通」APP查詢各醫院春節門急診時間、營業藥局名單。

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