歡樂宜蘭年邁入32年 藝人陪守歲

2025/01/22 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕二○二五歡樂宜蘭年「蛇米攏賀」除夕守歲晚會，訂廿八日晚上九點三十分在中興文創園區登場，除傳統起爐儀式，今年更邀請到台語金曲歌王許富凱以及遠道而來的「韓國鼓貓」等藝人團體演出，與大家一起守歲迎新年。

宜蘭縣政府自一九九四年辦理「歡樂宜蘭年」活動，今年邁入三十二年，活動有起爐儀式、守歲晚會、賀歲迎新與紀念紅包發放，是全國歷史最悠久且唯一慶祝農曆新年的節慶活動，也讓宜蘭成為全國在春節期間最有年味的地方。

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今年活動在中興文創園區舉辦，宜蘭縣政府文化局表示，除夕晚會結合傳統與創新、在地與國際，將民俗與音樂結合，重新詮釋宜蘭文化新面貌，特別邀請國際知名表演團體「韓國鼓貓」獻技，一同營造跨國界節慶氛圍。

縣文化局指出，起爐祈福儀式安排「旋舞炎劇團」帶來《守歲舞燄、祈福蘭陽》及九天民俗技藝團《薪傳鼓藝》為宜蘭年起爐祈福開場，緊接著有原子少年VERA、陳華、陳芳語、韓國鼓貓、同根生與許富凱等眾多藝人與團體演出。

活動會場還安排有春市集、台語闖關遊戲、年節主題燈飾等；縣府邀請全國民眾一起來中興文創園區欣賞演出、玩遊戲、寫祈福卡及拿紀念紅包，大家一起守歲迎新年。

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