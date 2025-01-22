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    首頁　>　生活

    新北市議會無盟黨團 促加碼長者福利

    2025/01/22 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕台灣今年將邁入超高齡社會，新北市議會無黨團結聯盟黨團昨舉行記者會指出，新北六十五歲以上人口數為七十六萬餘人，是全國長者最多的縣市，新版「財政收支劃分法」實施後，新北預計獲配三七四億元，應加強老人福利政策，建議敬老卡每月四八○點擴大使用範圍、開放區公所健保卡「隨辦隨好」。

    無盟總召集人蔡錦賢指出，市府每月提供長者四八○點敬老卡點數（一點即一元），目前可搭乘公車、捷運等，建議放寬使用範圍到超商消費，點數改採累計制，估計預算需增列廿億元。

    市議員李翁月娥說，目前健保卡遺失補辦管道為郵局、區公所代辦服務、網路申請，需要五至七個工作天，健保署在新北無設立製卡據點，建議在廿九區公所提供「隨辦隨好」服務。

    社會局副局長許秀能表示，市府確定新增統籌分配款至少有十％投入社福，財劃法雖已三讀通過，但尚未公布實施，敬老卡使用範圍擴大，待稅款分配後研議，而敬老卡主旨為鼓勵長者社會參與、多利用大眾運輸，盼用完點數。

    衛生局專門委員楊時豪指出，健保卡製作涉及個人資訊，廿九區都做有困難，可找幾區試辦，將持續與中央研議。

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